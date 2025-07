La empresaria y DJ de guaracha Yina Calderón volvió a pronunciarse en redes sociales para defender públicamente a su amiga Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, quien continúa privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá.

En su mensaje, Calderón criticó fuertemente la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la condena impuesta a la ‘influenciadora’ por los daños ocasionados a una estación de Transmilenio en el sur de la ciudad, hechos que se remontan a 2019 y que fueron ampliamente difundidos en redes.

Según Calderón, no solo es injusto que su amiga continúe tras las rejas, sino que hay intereses ocultos que estarían moviendo los hilos para que Barrera no pueda acceder a una medida alternativa, como casa por cárcel.

“Me quito una si no hay alguien detrás de eso”, expresó indignada en una de sus publicaciones, sugiriendo que fuerzas oscuras estarían influyendo en la decisión judicial que impide a la creadora de contenido continuar con su condena en su hogar, cerca de su hija y al tanto del funcionamiento de su empresa de keratinas.

La DJ y exparticipante de ‘La casa de los famosos‘ no solo ha sido una ferviente defensora de ‘Epa Colombia’, sino también una de las figuras que ha mantenido vivo su nombre en redes sociales desde que fue enviada a prisión. Según sus propias palabras, esto responde a una promesa que le hizo a su amiga en televisión nacional y que ha reiterado en distintas plataformas digitales.

En su más reciente pronunciamiento, Calderón expresó su tristeza y furia por el hecho de que, a pesar de las oportunidades de redención y los avances personales y profesionales de Barrera Rojas, el sistema judicial no le haya brindado una segunda oportunidad.

“Pónganla a trabajar todas las tardes en Transmilenio, denle salida de casa por cárcel, que haga labor social, pero hay alguien que quiere verla allá metida. Qué dolor me da por mi amiga”, declaró visiblemente afectada.

Yina recordó que ‘Epa Colombia’ ha demostrado ser una mujer resiliente: es una madre presente, una hija ejemplar y una empresaria que ha creado empleo en el país. Reconoció que cometió un error, influenciada por malas amistades, pero recalcó que está dispuesta a enmendar sus actos a través de trabajo social y otras medidas reparadoras.

Las reacciones a su publicación no se hicieron esperar. Varios usuarios en redes sociales salieron en defensa de Barrera, apoyando el discurso de Calderón. Algunos mensajes destacaron la transformación de la influenciadora: “Ella no es un caso peligroso, cambió, generó empleo, da tristeza verla como está”; “hay alguien que quiere verla apagada en la cárcel”; “todos apoyemos a Epa, no merece estar presa, pagó las sanciones económicas y está lejos de su hija”.

Gustavo Petro se pronunció sobre la condena de ‘Epa Colombia’

Incluso el presidente Gustavo Petro se refirió al caso durante un Consejo de Ministros posterior a una alocución presidencial. En la reunión, el mandatario pidió al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que intercediera para buscar una alternativa legal que le permita a Epa Colombia abandonar la celda en la que se encuentra.

“Ayúdeme a sacar a Epa, que no viva en una celda. ¿Cómo así que no se puede? Pero ese señor que mató a una niña lo condenaron, sí, pero está en una celda de oro. ¿Cuál es la justicia?”, cuestionó Petro, mientras Montealegre, presente en la sala, asintió con la cabeza, aunque sin pronunciarse al respecto.

El caso sigue provocando debate nacional, tanto por el trasfondo legal como por la presión mediática y política que ha despertado. Mientras tanto, Yina Calderón continúa su cruzada para que su amiga no sea olvidada ni silenciada.

