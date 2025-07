Durante su participación en ‘La casa de los famosos‘ del Canal RCN, Yina Calderón no tuvo conocimiento inmediato de un hecho que marcaría profundamente su vida personal: la privación de libertad de su amiga Daneidy Barrera, más conocida como ‘Epa Colombia’.

Por las dinámicas del programa, en las que los participantes están completamente aislados del exterior, Yina no se enteró de lo ocurrido, aunque notaba con extrañeza la ausencia de los gritos característicos de su amiga a las afueras del canal, algo que solía ser común en ocasiones anteriores.

Fue solo después de varios meses de competencia que Calderón recibió la dura noticia de que ‘Epa Colombia’ había sido privada de su libertad. El impacto emocional fue fuerte, ya que se trata, según sus propias palabras, de una de las pocas amigas con las que cuenta y a quien considera parte importante de su vida. Para Yina, lo que está viviendo Daneidy no es justo, y así lo ha expresado en varias oportunidades, destacando el difícil momento que atraviesa desde su reclusión.

Aunque el hecho ocurrió hace varias semanas, Yina Calderón reapareció recientemente en el programa ‘Buen día, Colombia’, del mismo canal RCN, donde habló sobre su experiencia en el ‘reality’, sus nuevos proyectos personales y cómo ha cambiado su vida tras pasar por esta etapa de exposición mediática. Durante su intervención también abordó el delicado tema de su amiga, aclarando por qué no la ha visitado aún en la cárcel El Buen Pastor.

Con evidente preocupación, Calderón explicó que no ha podido ver a ‘Epa Colombia’ porque la situación emocional de ella es muy frágil: “No, yo no la he podido ver, ella no está bien emocionalmente, ¿me entiendes? Entonces no es como que te quiera ver y no es porque no te quiera, es porque no quiere ver sino a su mamá y a su esposa. Es entendible, está en una cárcel, ella no está en un ‘reality’, está en una cárcel, lleva ya seis meses”.