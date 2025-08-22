Karina García, reconocida creadora de contenido e integrante de ‘La casa de los famosos Colombia‘, sorprendió recientemente a sus seguidores al mostrar las secuelas de un accidente que sufrió en plena preparación para su próximo combate de boxeo.

La ‘influencer’, quien se ha convertido en una de las figuras más mediáticas del ‘reality’, está entrenando intensamente para enfrentar a la mexicana Karely Ruiz en el evento ‘Stream Fighter 4‘, organizado por Westcol. Sin embargo, un descuido durante una sesión de práctica terminó por provocarle un golpe en el rostro que causó preocupación entre sus fanáticos.

El incidente ocurrió la tarde del jueves 21 de agosto y fue documentado por la propia García en sus historias de Instagram. Según relató, la situación se presentó cuando buscaba perfeccionar su técnica y aumentar la fuerza de sus brazos, por lo que decidió hacer un ejercicio poco convencional: reemplazar sus guantes de boxeo por dos pesas.

Aunque la intención era incrementar la potencia de sus golpes, la práctica no salió como esperaba. En un momento de descuido perdió el control de una de las pesas, la cual impactó directamente en la parte superior izquierda de su cabeza, provocándole un fuerte dolor y una visible inflamación.

Pese al golpe, Karina decidió continuar con el entrenamiento. Solo al finalizar la sesión compartió con sus seguidores el resultado del accidente, mostrando en un video cómo había quedado su rostro.

Las imágenes evidenciaban un hematoma considerable y un notorio moretón en el pómulo y la sien izquierda, lo que encendió la alarma entre sus seguidores, quienes de inmediato comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y recomendaciones para que acudiera a un centro médico.

La ‘influencer’, por su parte, se mostró preocupada y no ocultó su inquietud frente a la magnitud de la contusión. “Me di superduro, miren. Este morado que está acá me lo hice, y no sé si irme para urgencias”, comentó en el clip publicado en redes sociales.

En medio de la grabación también se le escucha pedir ayuda a uno de sus acompañantes: “Gordo, lléveme a urgencias”, expresó mientras mostraba la zona afectada. Aunque compartió la lesión, García no aclaró si finalmente fue valorada por un médico o si recibió algún tratamiento especializado que descartara posibles complicaciones internas.

El video rápidamente generó una ola de reacciones. Sus seguidores manifestaron su preocupación, insistiendo en que no debía tomar el accidente a la ligera, pues un golpe en esa zona podría traer consecuencias serias si no se atendía de manera adecuada. Asimismo, varios colegas del medio digital enviaron mensajes de solidaridad, alentándola a no perder la concentración en medio de su preparación.

Este episodio ocurrió en un momento crucial de su entrenamiento, ya que Karina se encuentra en la etapa final de su preparación para el esperado enfrentamiento contra Karely Ruiz. El combate forma parte de la programación de ‘Stream Fighter 4’, un evento que ha logrado atraer la atención del público en Colombia y México al reunir a figuras destacadas de las redes sociales en un torneo de boxeo.

Más allá de la competencia deportiva, el espectáculo se ha convertido en un fenómeno de entretenimiento digital, con miles de fanáticos atentos al desempeño de sus creadores de contenido favoritos.

Pese al accidente, Karina García ha dejado claro que sigue comprometida con su preparación y con el reto de medirse ante Karely Ruiz en el ‘ring’. Su disciplina y constancia en los entrenamientos han sido reconocidas incluso por sus seguidores, quienes destacan el esfuerzo que está practicando para afrontar un desafío completamente distinto al mundo del entretenimiento digital.

Lo ocurrido es un recordatorio de los riesgos que implica la práctica deportiva, sobre todo cuando se llevan a cabo ejercicios no convencionales que, sin la supervisión adecuada, pueden convertirse en un peligro. Sin embargo, también evidenció la cercanía de Karina con su audiencia, al compartir sin filtros lo sucedido y mantener a sus seguidores al tanto de su estado de salud.

Por ahora, la expectativa crece en torno al combate entre Karina García y Karely Ruiz, uno de los más comentados en la agenda del ‘Stream Fighter 4′. Los seguidores esperan que la ‘influencer’ logre recuperarse por completo del accidente y que llegue en óptimas condiciones al ‘ring’ para protagonizar una de las peleas más esperadas de esta edición.

