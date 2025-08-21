El humorista ‘Alerta‘ encendió la controversia al señalar públicamente al mánager de Altafulla, a quien lo identifica como “Carlos”, al responsable de que varios proyectos de gran magnitud de ambos que no se concretaron.

El comediante explicó que no se trata solo de un inconveniente personal, sino de una situación que también habría afectado la relación del cantante con diferentes medios de comunicación.

(Vea también: ‘Alerta’ vio fea situación al regresar a ‘LCDLF’, previo a la final: “Se van a agarrar”)

De acuerdo con las declaraciones de ‘Alerta’, los planes con Altafulla incluían negocios importantes, conciertos y una estructura musical sólida que estaba lista para despegar. Sin embargo, todo se vino abajo cuando, según ellos, apareció un “villano” en esta historia: el representante del artista.

Lee También

“El importante era Altafulla, no el mánager”, recalcó el humorista de ‘La luciérnaga’, dejando en claro que la intención era trabajar directamente con el cantante, pero que las gestiones de su representante cerraron las puertas y dificultaron cualquier tipo de acercamiento.

El exparticipante relató a ‘Lo sé todo’ que tenían varias propuestas de negocios “inmensamente grandes”, pero estas nunca se materializaron. Las razones, según ellos, fueron la falta de respuesta del mánager de Altafulla, quien esquivaba llamadas, no confirmaba citas y, en últimas, bloqueaba las posibilidades de avanzar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Esa falta de comunicación habría provocado que los empresarios interesados desistieran de la idea de estructurar ‘shows’ y eventos con ‘Alerta’ y Altafulla juntos. “Los medios frenan a los artistas cuando no hay canales de comunicación claros, y eso es lo que pasó aquí”, señalaron.

Aun así, el humorista envió un saludo afectuoso a Altafulla, destacando que no tienen nada en contra del cantante, sino de la manera en la que su mánager maneja las relaciones profesionales.

Según supo el comediante, no serían los únicos que han tenido problemas con el representante. “Me he enterado por otros medios que se han presentado ese tipo de inconvenientes con el mánager de Altafulla”, aseguraron, dejando entrever que esta situación no es un caso aislado.

El programa ‘Lo sé todo’ intentó comunicarse con el mánager de Altafulla para conocer su versión de los hechos. Ante los señalamientos, su respuesta fue breve: “Si él se siente bien diciendo esas cosas, pues ya sabrá. De mi parte, el máximo respeto”. Con esas palabras, trató de restarle importancia a la polémica y evitó entrar en mayores confrontaciones.

Alerta se refirió a ‘Epa Colombia’

En medio de sus declaraciones, ‘Alerta‘ también habló brevemente de la situación de ‘Epa Colombia’, quien atraviesa un proceso legal y se encuentra privada de la libertad. Él agradeció a la ‘influencer’ por permitirle visitarla y contó algunos detalles de su estado de ánimo.

“Ella se estaba quejando de la comida, pero la gente la estima mucho. Tiene una atención especial de la directora de las guardias y eso le ha dado tranquilidad. Hablamos con su abogado y creemos que lo importante ahora es buscarle más estabilidad”, señalaron.

A pesar de las dificultades, describió a ‘Epa’ como “una bacana” y “una gozadora”, destacando su fortaleza y actitud positiva frente a la adversidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.