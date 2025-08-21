Mhoni Vidente es una reconocida astróloga y tarotista cubana, radicada en México, que se ha hecho famosa en América Latina por sus predicciones sobre política, espectáculos, deportes y fenómenos naturales. Su estilo directo y mediático la ha convertido en una de las videntes más consultadas y polémicas, pues suele aparecer en programas de televisión, radio y redes sociales compartiendo sus visiones y consejos espirituales.

Entre las predicciones más famosas de Mhoni Vidente se destacan las que hizo sobre la muerte de Juan Gabriel y José José, así como el accidente aéreo en el que falleció la cantante Jenni Rivera. También ha sido reconocida por anticipar eventos de gran impacto mundial, como el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 y catástrofes naturales como terremotos y huracanes en distintos países de América Latina.

Mhoni Vidente habló de atentado contra cantante mexicano

La astróloga sorprendió con una nueva predicción sobre la muerte de un artista mexicano. Si bien no reveló el nombre, contó que es muy querido. “Es joven, 27, 28 o 30 años”, contó en el programa ‘Esta mañana”.

“Lo malo es que cuando eres amigo de alguien, eres enemigo de otro”, fueron las palabras que provocaron escalofríos sobre un posible atentado sobre un cantante.

Mhoni Vidente, a su vez, aseguró que se trataría del integrante de una de las bandas de música norteña más famosas de México. “Marcará la historia de una agrupación“, reveló. Posteriormente, publicó el video de una noticia del asesinato de un integrante del grupo Enigma Norteño, quien habría sido ultimado por una banda delictiva de dicho país y sus seguidores hicieron referencia a la precisión de su vaticinio.

“Viene la carta de la muerte sobre uno de los gruperos más importantes del país. Otra vez estarán hablando de hacer un levantón, hablando de secuestrarlo, asesinarlo o desvivirlo, como dicen. Es un hombre joven, del norte del país… esta carta estará sobre estas personas. Cuídense mucho”, había sido su predicción.

