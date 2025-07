El astrólogo Daniel Daza, conocido por sus lecturas astrológicas sobre personajes públicos, reveló en sus redes sociales que tuvo que salir del país junto a su equipo de trabajo tras recibir amenazas de muerte.

Esto ocurrió luego de que hiciera una predicción sobre el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual fue hallado culpable por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, según el fallo emitido por la jueza Sandra Heredia.

Horas antes de conocerse el veredicto judicial, Daza hizo una transmisión en vivo en la que aseguró, basándose en la carta astral de Uribe, que el exmandatario sería declarado culpable. Esta afirmación causó una fuerte reacción entre simpatizantes del líder del Centro Democrático, quienes comenzaron a atacarlo a través de mensajes en redes sociales una vez el fallo fue oficializado.

Daza explicó que su análisis astrológico indicaba que el expresidente atravesaría un periodo complicado en 2024, relacionado con la activación de la casa 12, la cual —según la astrología— está vinculada con encierros, conflictos legales e incluso cárcel.



No es la primera vez que Daniel Daza causa controversia con sus predicciones. Ya había enfrentado reacciones adversas cuando anticipó el triunfo electoral de Gustavo Petro, y esta vez, tras hablar del caso judicial de Uribe, recibió insultos y amenazas que comprometieron su seguridad.

A través de su cuenta de Instagram, publicó algunos de los mensajes intimidantes que recibió, incluyendo uno en el que le deseaban la muerte de forma violenta.

“Perro hijue… bocón, vaya y dígale resando a los de la derecha que bien que le están pagando. Usted se merece unos tiros en la cabeza para que valla a ver estrellas ahora sí”, fue uno de los textos que Daza compartió, visiblemente afectado.

El astrólogo rechazó estas amenazas y aclaró que su trabajo no está al servicio de ningún sector político.

“No trabajo desde corrientes ideológicas ni partidistas. No me interesa la política y ningún político me paga. Lo que hago es interpretación astrológica, sin favorecer ni atacar a nadie. Mi único objetivo es informar lo que las estrellas y las constelaciones muestran”, enfatizó.