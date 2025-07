La plataforma X se convirtió en el escenario de una nueva discusión entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez, en el marco del juicio en el que la jueza Sandra Heredia encontró culpable al exmandatario de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Luego de que Petro le pidiera a Uribe Vélez asistir a la JEP, el expresidente de Colombia le contestó que solo acataría su sugerencia si renuncia al indulto por el cual él votó, aclara el dinero recibido en bolsas oscuras, se practique un examen toxicológico, entre otros.

(Vea también: Petro confirma que contrato con Portugal para producir pasaportes ya se firmó: “La imprenta es una tristeza”)

Sin embargo, Petro no se quedó callado y, pasadas las 6 de la tarde de este martes, 29 de julio, le respondió que no está “intoxicado” y que el escándalo del dinero en las bolsas ya fue aclarado.

Lee También

De hecho, el actual presidente le recordó a Uribe que él ya estuvo en la cárcel, en donde fue torturado.

“No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros ni mía, ni de nadie, Ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre”, escribió.

Y añadió: “No tengo indulto que renunciar, nunca lo recibí; estuve en la cárcel preso y no me dieron prisión domiciliaria, eso sí, me torturaron 7 días, y la Corte Suprema me exoneró por el dinero de una bolsa de un video que su amiga publicó sin sonido, porque comprobó fehacientemente, que era dinero de mi campaña y estaba registrado en los libros de la campaña del 2006″.

No estoy intoxicado, no he dejado salir sangre por litros ni mia, ni de nadie, Ni me gusta el aguardiente. No sufro de intoxicaciones ni de otros males del espíritu, otros se intoxican del poder y del crimen, mantengo mi espíritu libre. No tengo indulto que renunciar, nunca lo… https://t.co/9KDbm07TWn — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2025

Finalmente, Gustavo Petro volvió a desafiar a Uribe Vélez con someterse juntos a la JEP para declarar sobre el conflicto armado en Colombia.

“Así que puede usted proceder expresidente Uribe. Dije que hiciéramos el pacto de la verdad, estoy dispuesto a que vayamos nosotros dos a la JEP”, concluyó.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.