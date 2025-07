El congresista Miguel Polo Polo, a través de sus redes sociales, señaló a la izquierda colombiana de ser responsable de planear el atentado contra del precandidato presidencial Miguel Uribe.

A través de su cuenta de X, el representante no solo hizo esta seria afirmación, sino que rechazó el fallo condenatorio en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Así mismo, agregó que el próximo gobierno debe ser de derecha y que no debe tener conciliación con la otra orilla de la política. “Esto demuestra que a la izquierda no se le debe conceder ni un solo centímetro. Estos criminales no tienen ni amigos ni misericordia. El próximo gobierno de derecha no debe mostrar contemplación alguna con ellos: nada de conciliación, ni siquiera un saludo de mano ¡DURO CON ELLOS!”, sostuvo Polo Polo.

En respuesta a esto, el presidente Gustavo Petro pidió investigar al congresista, asegurando que sus afirmaciones se tratan de una calumnia y pidiendo a la Corte Suprema que sea investigado.

“Esto es una calumnia. Le solicito a la Corte Suprema iniciar investigación penal contra este congresista. En el proceso no existe ningún indicio que muestre que la izquierda haya atentado contra el senador Uribe Turbay”, dijo el jefe de Estado.

Así mismo, el mandatario dijo que todo apunta a que por ahora el atentado tiene que ver con el narcotráfico y pidió que se dé un informe público sobre los avances en las investigaciones de este caso.

“Todos los indicios llevan hacia el narcotráfico, por ahora. Le solicitaría a la Fiscal General dar informe a la ciudadanía sobre el proceso investigativo”, agregó Gustavo Petro.

Caso Miguel Uribe: se fugó menor que colaboraba con las autoridades

En las noticias más recientes sobre el caso, este 29 de julio se conoció que un menor de 17 años, quien se había entregado para colaborar de manera voluntaria con las autoridades, se fugó de un centro de emergencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En reacción a esto, ya la Procuraduría emitió un comunicado en el que rechaza los hechos y anunció que ya iniciaron las indagaciones para dar con los responsables.

“La Procuraduría manifiesta su rechazo por la evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un Centro de Emergencia del ICBF”, inició la Procuraduría en el comunicado.

Así mismo, agregó: “Este despacho ha iniciado indagaciones correspondientes para establecer responsabilidad de los hechos, condiciones de protección en las que se encontraba el adolescente y pide a autoridades trabajar para dar con su paradero lo más pronto posible a fin de proteger la investigación”.

