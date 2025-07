La Procuraduría General anunció una investigación disciplinaria tras conocerse que el joven de 17 años, vinculado al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ya no se encuentra bajo custodia en el centro del ICBF donde permanecía. El ente de control busca determinar si hubo fallas en los protocolos de protección por parte de los funcionarios responsables.

No obstante, el ICBF desmintió que se tratara de una fuga. La directora Astrid Cáceres explicó que el menor no tenía medida de aseguramiento ni cargos penales, y que su permanencia en el centro respondía únicamente a un proceso de restablecimiento de derechos, al ser un migrante no acompañado. El joven había declarado sobre el atentado en el barrio Modelia, donde Uribe Turbay fue víctima de un ataque armado.

¿Qué dijo el menor que se fugó del ICBF sobre el atentado contra Miguel Uribe?

El Tiempo reveló que el menor se había comprometido a dar su testimonio sobre el atentado contra Miguel Uribe. Aseguró que él estuvo en una reunión que se llevó a cabo antes de la ejecución, donde se había hablado de toda la logística para intentar asesinas al precandidato presidencial y senador.

Además, se conoció que el joven venezolano, era quien iba a disparar contra Miguel Uribe, pero días antes decidió no hacerlo, pues “era un caso muy delicado”, según dijo el medio citado.

El 6 de junio, el día antes del atentado, se fue a Ecuador. Esta decisión obligó a ‘el Costeño’, coordinador de todo el ataque, a cambiar de sicario. Allí fue cuando dio con el menor de 14 años, quien finalmente sí lo hizo y fue detenido a los pocos minutos de dispararle a Uribe Turbay.

¿Quién sería el próximo capturado por el atentado contra Miguel Uribe?

Las autoridades intensificaron la búsqueda de ‘Bayron’, presunto enlace entre las disidencias de las Farc y los responsables del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio en Bogotá. Un testigo clave ante la Fiscalía lo identificó como colaborador de alias ‘Chipy’, señalado como el organizador del ataque.

Según El Tiempo, ‘Bayron’ habría participado en reuniones posteriores al atentado y mantenido contacto con altos mandos desde Caquetá, de donde habría salido la orden. También se le relaciona con alias ‘el Veneco’ y se le vio en Bogotá tras el ataque, donde incluso se tatuó una calavera.

Ha tomado medidas para evitar su rastreo, como silenciar redes sociales y usar un teléfono con código de Filipinas, aunque las autoridades ya tendrían pistas sobre su ubicación. Se le vincula con delitos en Cali, Bogotá y Florencia, y su captura sería clave para esclarecer la autoría intelectual del atentado.

