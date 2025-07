La Procuraduría General confirmó que el joven de 17 años que se había entregado recientemente a las autoridades por su presunta vinculación al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay ya no se encuentra en el centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) donde permanecía bajo custodia.

Ante la situación, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación disciplinaria para establecer si hubo negligencia por parte de los funcionarios encargados y si se vulneraron los protocolos de protección.

Sin embargo, desde el ICBF respondieron con una versión diferente. La directora de la entidad, Astrid Cáceres, negó que se tratara de una evasión. Aclaró que el menor no tiene ninguna acusación penal ni medida privativa de la libertad, y que su ingreso al centro obedecía únicamente a un proceso de restablecimiento de derechos, al ser un migrante no acompañado.

Según explicó Cáceres, el adolescente estaba bajo protección temporal mientras se gestionaba el contacto con su núcleo familiar, por lo que su salida no configuraría una fuga en términos legales.

Agradecemos a procuraduría, pero precisar que adolescente que rindió una declaración, no tiene acusación ni privación de libertad,tiene restablecimiento de derechos x ser migrante no acompañado sólo eso, mientras se ubica familia, no hay evasión porque no hay privaciónde libertad

— Astrid Cáceres (@AstridCaceresC) July 29, 2025