Luego de que la Procuraduría General informara que un menor de 17 años, presuntamente vinculado al atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, ya no se encuentra en el centro del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) donde permanecía bajo custodia, el presidente Gustavo Petro y la directora de la entidad, Astrid Cáceres, salieron al paso de las versiones que hablaban de una supuesta fuga.

El jefe de Estado negó que se tratara de una evasión. A través de sus redes sociales aseguró que “para quienes dicen que dejamos escapar un menor vinculado al atentado contra Miguel Uribe, es mentira”. Según explicó, se trataba de una persona que jurídicamente estaba en libertad y que simplemente decidió retirarse del albergue que se le había ofrecido.

En la misma línea se pronunció la directora del ICBF, quien reiteró que el joven no tenía medida de privación de la libertad ni cargos judiciales. Su permanencia en el centro respondía únicamente a un proceso de restablecimiento de derechos, ya que se trata de un migrante no acompañado.

No, no hay ningún “otro” adolescente judicializado x el atentado, hayun adolescente de 17 años que dio información voluntaria que valorará la fiscalía y se pasa a @ICBFColombia porque era migrante no acompañado, no se fugó porque no estaba preso, estaba en centro de emergencia 🧵

— Astrid Cáceres (@AstridCaceresC) July 29, 2025