En los últimos días, la comunidad del barrio San Sebastián, en Manizales, quedó conmocionada por el asesinato de una niña de 2 años, quien fue atacada en el cuello con un arma cortopunzante por su madre, Silvana Torres.

Al percatarse de la gravedad de lo que había hecho, Torres, de 19 años, intentó quitarse la vida, pero fue auxiliada por socorristas que atendieron la emergencia. Aunque también intentaron salvar a la menor, no fue posible reanimarla.

La joven fue trasladada a la clínica San Juan de Dios, luego de haber sido atendida inicialmente en Ospedale por las lesiones que se causó. Allí, según el medio local La Patria, aliado de Pulzo, habría confesado su responsabilidad en el crimen.

“Me enceguecí, me llené de rabia, fui a la cocina por un cuchillo, le hice daño a mi hija y me quería morir. Sé que me odian por lo que hice, por eso me quería morir”, expresó. También dijo que en ese momento tenía muchas cosas en la cabeza y que su hija “no tenía la culpa”.

Este trágico caso se viralizó en redes sociales luego de que circularan videos de los socorristas tratando de ayudar a la menor. Posteriormente, el padre de la niña, Juan Camilo López, ofreció una entrevista a La Patria, en la que habló sobre la relación que tuvo con Silvana y con su hija.

“Al principio la relación era muy bonita y estable. Ella era una buena mujer, o eso creía. Como toda relación, había discusiones, pero nada que la dañara. Existió el perdón y seguimos adelante”, relató.

Recordó que cuando supo del embarazo, él era estudiante del Sena y procuraba ahorrar el dinero del transporte para que Silvana asistiera a los controles médicos y pudiera comprar las vitaminas necesarias.

Sin embargo, con el nacimiento de la bebé, la relación empezó a deteriorarse. “Traté en muchas ocasiones de darle un hogar, pero no fue posible. Le gustaba el conflicto, y todo eso lo aguanté por estar con mi hija”, agregó.

Cuando terminaron, López aseguró que trató de mantener el vínculo con la menor. Comentó que solía hacer videollamadas y visitarla en la casa de Silvana: “Con tal de estar con mi hija, siempre iba a verla. Cada que viajaba a San Sebastián, si no estábamos juntos, ella me decía cosas hirientes, me presumía los manes con los que hablaba, que la iban a recoger. Trataba de incomodarme”.

El padre afirmó que lo ocurrido sería el resultado de la relación tormentosa que tuvo con Torres, y que ella habría actuado para hacerle daño: “La niña era mi vida, yo la amaba con mi corazón, y esa fue su venganza”.

Silvana Torres no aceptó los cargos

Luego del crimen, Silvana fue atendida en la clínica San Juan de Dios, donde la Policía de Manizales legalizó su captura el domingo 27 de julio en la noche.

Durante el lunes, en audiencia, la joven no aceptó los cargos por homicidio que le imputó la Fiscalía. Aun así, un juez ordenó su reclusión en una cárcel.

Al cierre de la diligencia judicial, la defensa informó que apelará a la inimputabilidad, argumentando que la joven no estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando ocurrió el asesinato.

