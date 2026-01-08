Carla Giraldo, una de las figuras más reconocidas de la televisión colombiana, vuelve a ser tema de conversación, esta vez no solo por su carrera artística, sino por su vida personal. La actriz y presentadora sorprendió a sus seguidores en redes sociales al compartir un video en el que deja ver su relación amorosa con Roberto Asís, con quien celebró la llegada del 2026.

Giraldo cuenta con una trayectoria sólida en la pantalla nacional. Desde muy joven se consolidó como actriz en producciones emblemáticas como ‘Me llaman Lolita’, ‘Pobre Pablo’, ‘Francisco el matemático’, ‘Juego limpio’, ‘Las muñecas de la mafia 2’ y, más recientemente, ‘La primera vez’. En los últimos años, su nombre volvió a ganar fuerza mediática gracias a su papel como presentadora principal de ‘La casa de los famosos Colombia’, un ‘reality’ que ha abierto debate, altos niveles de audiencia y una fuerte presencia en redes sociales, permitiéndole conectar con nuevas generaciones.

El inicio de 2026 marcó también un momento especial en la vida personal de la presentadora. A través de su cuenta oficial de Instagram, Carla publicó un video en el que aparece disfrutando de un paseo por Cartagena, acompañada de su pareja. En las imágenes se observa a la actriz dándole un beso en la mejilla y hablándole al oído, en un ambiente de complicidad y cercanía.

La pareja pasó junta la noche de Año Nuevo, y la publicación no tardó en tener reacciones entre seguidores y usuarios de redes sociales. “Feliz año, mi amor”, escribió Giraldo en una de sus historias, acompañando el mensaje con la canción Suspicious Minds, de Elvis Presley, mientras Roberto Asís se mostraba sonriente y relajado ante la cámara.

No es la primera vez que Carla Giraldo habla públicamente de su nueva relación. Tras su separación del padre de sus dos hijos, la actriz confirmó que había vuelto a abrirle espacio al amor. En declaraciones al programa ‘Lo sé todo’, explicó que conoció a Roberto Asís en medio de un evento y que, desde ese primer encuentro, sintió una conexión inmediata.

La presentadora también dejó claro que no da su relación por sentada y que procura expresar sus sentimientos de manera constante. Para ella, el cuidado del vínculo y la comunicación diaria son fundamentales. “Cómo no elogiarlo si es guapísimo, yo se lo digo todos los días, es divino. Nos hemos acoplado felices a como llevamos la vida, vivimos la vida juntos, de la mano. Cada uno en su lugar, pero siempre juntos”, expresó en su momento.

Con una carrera vigente y un nuevo comienzo en el plano sentimental, Carla Giraldo arranca el 2026 mostrando un equilibrio entre su vida profesional y personal, reafirmando su lugar como una de las figuras más queridas y comentadas del entretenimiento colombiano.

