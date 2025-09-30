La segunda temporada de ‘La casa de los famosos Colombia‘, emitida por RCN, cerró el pasado 9 de junio con la victoria de Andrés Altafulla, cantante barranquillero que conquistó al público con su carisma y talento.

Desde entonces, el ‘reality’ no ha dejado de provocar conversación, pues su formato, lleno de polémicas, emociones y estrategias, logró atrapar a millones de televidentes. El artista, además, sigue en la escena pública: recientemente fue invitado a amenizar la coronación de ‘Miss Universe Colombia’, transmitida el 28 de septiembre por el mismo canal, en la que fue críticado en redes sociales.

(Vea también: Carla Giraldo habló de su novio Roberto Asís y ventiló detalles de su relación: “Es coquetísimo”)

¿Carla Giraldo fue regañada en ‘La casa de los famosos’?

Sin embargo, quien se robó la atención en días recientes no fue el ganador de la competencia, sino una de sus presentadoras. Se trata de Carla Giraldo, actriz y conductora del programa, que una vez más protagonizó un momento llamativo en medio de la campaña de expectativa que RCN prepara para la tercera temporada del concurso.

Lee También

La también ganadora de ‘Masterchef Celebrity’ ha estado en el ojo público desde la primera edición del ‘reality’, no solo por su estilo directo, sino también por los roces que tuvo con su colega Cristina Hurtado. A pesar de las críticas, Giraldo ha logrado mantenerse al frente de la conducción y se ha convertido en un rostro clave de este formato en Colombia.

En esta oportunidad, Carla participó en una ‘promo’ publicada en las redes oficiales del programa. El clip buscaba causar intriga en los televidentes, aludiendo al personaje más enigmático de la competencia: ‘el Jefe’. Desde su primera aparición, esta figura misteriosa se ha convertido en uno de los símbolos del ‘reality’, gracias a su voz imponente, su tono de autoridad y el halo de secreto que lo rodea.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

Para muchos fanáticos, descubrir su identidad es un tema de conversación constante, aunque la producción se ha encargado de mantenerla bajo un hermético velo de misterio.

El video mostraba a Giraldo en un ambiente futurista, sentada frente a un sillón adornado con cámaras y luces que reforzaban la idea de vigilancia y poder.

En medio de este escenario, la presentadora comentaba que quería revelar al público la verdadera cara del mandamás de la casa más famosa del país, a quien describió como “enigmático” y dueño de “una voz que encanta y enamora”. Sin embargo, lo que parecía un intento de develar un secreto terminó convirtiéndose en un divertido momento de tensión.

Cuando Carla se dirigió a ‘el Jefe‘ para pedirle que le mostrara el rostro, la famosa voz interrumpió su intervención de manera tajante. “Mi cara es un secreto”, respondió con firmeza, al mismo tiempo que la “congelaba”, como si estuviera participando en una de las dinámicas más populares del ‘reality’, la prueba de los congelados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de La casa de los famosos Colombia (@lacasadelosfamososcolombia1)

El gesto, acompañado de un regaño simbólico, dejó claro que la identidad de este personaje seguirá siendo un misterio, incluso para la presentadora estrella del programa.

Este episodio no solo causó risas entre los seguidores, sino que también sirvió como una ingeniosa estrategia de expectativa de RCN. La interacción entre Carla y ‘el Jefe‘ reforzó la idea de que la tercera temporada vendrá cargada de sorpresas, secretos y giros inesperados.

Lo ocurrido evidencia, una vez más, la habilidad de la producción para combinar humor, misterio y cercanía con la audiencia. Y aunque Carla intentó “negociar” con ‘el Jefe‘, lo único que consiguió fue un regaño que dejó a todos con la intriga intacta.

* Pulzo.com se escribe con Z