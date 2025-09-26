En medio de las sorpresas en el mundo del entretenimiento, una particular situación quedó en evidencia en medio de uno de los formatos más populares en la televisión colombiana en la actualidad.

Andrea Serna puso sobre la mesa un caso sin precedentes en el ‘Desafío’, por una propuesta inesperada sobre la que se plantó de manera contundente y dejó claridad de cara al futuro de la competencia.

Una oferta de dinero por evitar el chaleco de sentencia quedó en el ojo del huracán y la presentadora del programa de Caracol Televisión puso las cartas sobre la mesa, a pesar de su asombro.

¿Qué advertencia hizo Andrea Serna sobre dinero por chaleco en ‘Desafío’?

Andrea Serna advirtió “consecuencias” en el ‘Desafío’ si se llega a recibir dinero por no darle un castigo a un equipo rival, como se planteó en la propuesta que Omega le hizo a una integrante de Alpha.

Si bien no se habló de una eventual expulsión en el ‘Desafío’, la conductora del formato explicó que en el caso en el que se hubiera llevado a cabo la transacción se tomarían medidas.

Precisamente, Katiuska le había dicho antes a sus compañeros de Omega que tenía expectativa por lo que les pudiera decir la presentadora acerca de esa situación que se presentó frente a las cámaras.

De hecho, Serna indicó que nunca antes había sucedido algo similar en el ‘reality’ de Caracol Televisión, que lleva 21 temporadas y en donde se marca un precedente clave de cara al futuro.

Incluso, Anthony Zambrano calificó como “bajo” el ofrecimiento de dinero para evitar la denominada ‘pista de muerte’, al tiempo que señaló de supuesto temor a Juan por ese intento.

¿Qué pasó con dinero que ofrecieron por chaleco en el ‘Desafío’?

En el Desafío Siglo XXI, versión reciente del ‘reality’ de Caracol) ocurrió un momento polémico relacionado con el chaleco de sentencia y una oferta de dinero para evitar portarlo.

Después de que el equipo Alpha ganó una prueba, les correspondió decidir qué equipo recibiría el chaleco (que implica riesgo de eliminación) y se inclinó por Omega para llevarlo.

Tina, integrante de Alpha, debía entregar ese chaleco. En ese momento, miembros del equipo Omega le ofrecieron cuatro millones de pesos para que cambiara el destino del chaleco (que pasara a Gamma en lugar de Omega). Incluso la oferta subió a 10 millones de pesos.

“Cuatro millones para que te lo lleves [el chaleco] para Gamma. Tu equipo no te va a decir que no”, afirmó Katiuska, de Omega, en el propósito de la tentación en una situación sin precedentes.

Finalmente Tina la rechazó y mantuvo su decisión de no aceptar el dinero, y el chaleco quedó en el equipo Omega; Juan (capitán o miembro de Omega) fue quien terminó portándolo.

Causas de expulsión en el ‘Desafío’

En el programa Desafío (Caracol TV) existen reglas estrictas cuyo incumplimiento puede llevar a la expulsión inmediata de un participante. Según declaraciones oficiales y reportes de prensa, las causas de expulsión incluyen lo siguiente:

Esconder comida u objetos no autorizados cuando el equipo no ha ganado el desafío de sentencia o alimentos. Marlon fue expulsado en Desafío XX por esconder una barra de proteína en una mesa de noche, violando la regla número 20.

cuando el equipo no ha ganado el desafío de sentencia o alimentos. Marlon fue expulsado en Desafío XX por esconder una barra de proteína en una mesa de noche, violando la regla número 20. Agresión física contra otro participante o contra miembros del equipo de producción. Este tipo de violencia es considerada una falta grave e inaceptable.

contra otro participante o contra miembros del equipo de producción. Este tipo de violencia es considerada una falta grave e inaceptable. Cometer delitos durante la competencia: participar en acciones que contravengan la ley del país donde se graba el programa. Aunque “estar en el programa” no exime de cumplir con normativas legales del lugar.

durante la competencia: participar en acciones que contravengan la ley del país donde se graba el programa. Aunque “estar en el programa” no exime de cumplir con normativas legales del lugar. Violaciones múltiples o graves a normas del concurso : por ejemplo, en el caso de Beba (Desafío XX), se le expulsó por romper varias reglas como abandonar la Playa Baja, dormir fuera del lugar asignado, quitarse el chaleco obligatorio y conflictos internos con compañeros.

: por ejemplo, en el caso de Beba (Desafío XX), se le expulsó por romper varias reglas como abandonar la Playa Baja, dormir fuera del lugar asignado, quitarse el chaleco obligatorio y conflictos internos con compañeros. Incumplimiento de normas sustanciales del juego como el derecho del equipo que pierde el ‘Desafío de sentencia y hambre”’ a no consumir alimentos extra ni retener provisiones. En el ‘Desafío The Box’, Andrés Ossa fue expulsado por esconder proteína que su equipo no había ganado.

