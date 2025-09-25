La competencia en la cocina más famosa del país sigue poniéndose cada vez más intensa. Este jueves 25 de septiembre se conocería que el eliminado de la noche sería el actor Nicolás Montero, uno de los participantes más destacados y queridos de la actual temporada de ‘Masterchef Celebrity‘.

La salida del bogotano se daría en un reto cargado de tensión en el que se enfrentó a Carolina Sabino, ‘Pichingo’, Raúl Ocampo, Nicolás Montero y David Sanín, quienes también estuvieron en riesgo de abandonar la competencia.

El plato presentado por Montero no alcanzaría el nivel esperado por los chefs, quienes considerarían que no estaría a la altura de una etapa tan decisiva del concurso.

La decisión sorprendería tanto a los televidentes como a los concursantes, ya que el actor venía mostrando un buen desempeño en capítulos anteriores y, en varias ocasiones, recibió elogios por su sazón, su técnica y su creatividad en la cocina.

¿Qué pasó con Claudia Bahamón?

En días anteriores, la ausencia de Claudia Bahamón, la presentadora insignia del ‘reality’ ha dado de qué hablar. Su no aparición en el set causó inquietud entre los televidentes, quienes de inmediato comenzaron a especular sobre lo ocurrido.

Ante la ola de comentarios, la huilense decidió usar sus redes sociales para dar una explicación clara y sincera. A través de su cuenta oficial en X, antes Twitter, Bahamón aseguró que no se trataba de un asunto delicado, sino de un fuerte virus que afectó a gran parte del equipo, incluidos concursantes y miembros de la producción.

“Voy a ser muy sincera. Tuvimos un virus brutal que rotó por todos. De esas cosas que son imposibles de controlar y que no discriminan. ‘Luisfer’ estuvo muy, muy, muy mal. Yo caí pésimo. Valentina también. Raúl tuvo accidente en la cocina”, relató Bahamón, con el tono cercano y transparente que siempre la ha caracterizado.

Su mensaje buscaba calmar las dudas de los seguidores, pues los rumores crecieron rápidamente en redes sociales. Algunos pensaban que su ausencia respondía a un tema más delicado, mientras que otros especulaban con posibles problemas de producción. Sin embargo, la presentadora dejó claro que se trató de un virus pasajero, aunque bastante fuerte, que terminó afectando incluso a los chefs y a varios de los famosos que siguen en competencia.

Lo que viene para la recta final

Con la posible salida del actor, la competencia se estrecharía cada vez más. Los pocos lugares disponibles en la gran final hacen que cada reto sea decisivo y que los concursantes comiencen a mostrar no solo sus habilidades culinarias, sino también estrategias y alianzas para sobrevivir en la cocina más exigente de la televisión colombiana.

La eliminación de Montero dejaría un panorama incierto: ahora cualquier error puede significar la despedida para quienes todavía sueñan con el título de ‘Masterchef Celebrity’. Al mismo tiempo, la ausencia momentánea de Claudia Bahamón dejó en evidencia lo mucho que los televidentes valoran su papel en el programa, no solo como presentadora, sino como la voz cálida y empática que acompaña a los concursantes en sus momentos más difíciles.

