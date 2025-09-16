Valeria Aguilar fue la nueva eliminada de ‘Masterchef Celebrity’, en un reto de eliminación que sacó más de una lágrima y no precisamente por la dificultad, sino porque la comediante era de las personas más queridas del programa, incluso, por los jurados.

Como era de esperarse, en las redes sociales hubo un sinfín de reacciones por la salida de la antioqueña, pero también fue tendencia Luis Fernando Hoyos, actor colombiano que dejó de aparecer en el ‘reality’ y aún está en competencia.

Qué pasó con Luis Fernando Hoyos en ‘Masterchef’

La ausencia de Luis Fernando Hoyos causó preocupación en los televidentes y es por eso que se conoció que el actor no ha podido estar en los últimos capítulos debido a complicaciones de salud, tal y como explicó Claudia Bahamón.

“Muy maluco”, comentó la presentadora del ‘reality’. Al parecer, se trata de una fuerte gripa.

Se espera que, en los próximos días, Hoyos se reincorpore a la competencia con delantal negro, ya que así lo establece el reglamento cuando una celebridad no puede asistir.

Quién es la esposa de Luis Fernando Hoyos

Aunque Luis Fernando Hoyos no suele exponer su vida privada, se sabe que está casado desde hace varios años con Lotti Haeger, una reconocida diseñadora textil de origen sueco, quien ha construido una sólida carrera en el diseño de interiores en Colombia.

Su trabajo se caracteriza por la fusión de textiles escandinavos con elementos representativos de la cultura nativa colombiana y la riqueza botánica del país. Gracias a este enfoque innovador, Haeger ha ganado gran reconocimiento dentro del mundo del diseño inmobiliario.

