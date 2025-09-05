La décima temporada de ‘Masterchef Celebrity‘ avanza y cada episodio sorprende con emociones, tensiones en la cocina y despedidas que dejan huella tanto en los participantes como en los televidentes.

Esta vez, la protagonista fue Caterine Escobar, reconocida actriz colombiana que se convirtió en la novena eliminada del concurso culinario tras no convencer a los jurados en el más reciente reto de eliminación.

(Vea también: Se acaba programa de RCN que pasaban por las noches y tuvo rara despedida: “Vamos hasta el viernes”)

El capítulo, emitido el pasado 4 de septiembre, tuvo un contexto especial, pues llegó inmediatamente después del partido de las eliminatorias entre Colombia y Bolivia, lo que aumentó la expectativa del público.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

En el reto, Escobar compitió junto a Alejandra Ávila, Patricia Grisales y el trovador Pichingo. Por su parte, el actor Luis Fernando Hoyos estuvo ausente debido a quebrantos de salud.

La consigna de la prueba fue preparar un plato libre en 60 minutos con acceso a despensa abierta. Caterine apostó por un pollo relleno acompañado de salsa de espárragos, al que bautizó con el nombre de “Qué rollo estar aquí”.

Aunque el sabor del pollo y el punto del arroz recibieron elogios iniciales, un error técnico terminó por costarle la permanencia: la chef Belén descubrió que un pedazo de brida —material utilizado para amarrar el ave— permanecía dentro de la preparación. Ese detalle fue determinante y marcó su salida del programa de Caterine Escobar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

La partida de Escobar no pasó desapercibida. En redes sociales y entre los seguidores del ‘reality’, se multiplicaron los mensajes de apoyo a la actriz, destacando su carisma, buena energía y la cercanía que provocó con la audiencia durante su paso por la competencia.

Mario Alberto Yepes dedico mensaje a su novia, Caterine Escobar

Incluso varios exparticipantes también se manifestaron, pero uno de los mensajes que más llamó la atención fue el de Mario Alberto Yepes, exfutbolista y exjugador de la Selección Colombia, quien semanas atrás también había dejado la cocina de ‘Masterchef’.

En la cuenta oficial del programa en Instagram, Yepes escribió un comentario que rápidamente se viralizó: “Qué triste salida, pero qué hermosa despedida. Se va lo más hermoso y tierno del programa”.

Estas palabras fueron interpretadas por muchos como una declaración cargada de afecto, lo que avivó nuevamente los rumores sobre una posible relación cercana entre la actriz y el exdeportista.

La interacción no tardó en encender las redes sociales. Varios usuarios destacaron el apoyo mutuo que Caterine y Mario han mostrado tanto dentro como fuera del ‘reality’. Aunque ninguno ha confirmado públicamente una relación sentimental, las especulaciones siguen creciendo.

Comentarios como ‘El más enamorado, son una pareja hermosa’, ‘ayyy, ganaron ustedes dos con ese amor tan divino’, o ‘ustedes ya ganaron al encontrarse y compartir un futuro’ fueron recurrentes en las respuestas al mensaje del exfutbolista. Para muchos televidentes, más allá de la competencia culinaria, la conexión entre ambos se ha convertido en una de las historias paralelas más comentadas de la temporada.

Escobar, por su parte, se despidió agradecida y conmovida, reconociendo que la experiencia en el programa fue un aprendizaje personal y profesional. Aunque no logró llegar a la final, su participación dejó huella en la audiencia y abrió un espacio de conversación que mezcla entretenimiento, emociones y, ahora, rumores de un romance que aún no se confirma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

Con esta eliminación, el ‘reality’ continúa su marcha hacia la recta final, mientras la audiencia espera con expectativa no solo los platos que presentarán los concursantes, sino también las historias humanas que siguen dándole sabor a cada episodio.

* Pulzo.com se escribe con Z