En la más reciente temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’, los televidentes no solo han estado atentos a las recetas y los retos culinarios, sino también a las relaciones que se han tejido entre los participantes.

Una de las historias que más ha llamado la atención en las últimas semanas es la que protagonizan el exfutbolista Mario Alberto Yepes y la actriz Caterine Escobar, quienes habrían encontrado en el ‘reality’ el escenario perfecto para dar inicio a una relación sentimental.

(Vea también: Así se despidió Caterin Escobar de Mario Alberto Yepes en ‘Masterchef y envío pulla a concursante)

El encargado de confirmar este rumor fue Julián Zuluaga, exparticipante del programa, quien en una entrevista con la emisora Vibra se refirió a este romance como “el amor más lindo” que surgió en la competencia. Según el actor, aunque durante el concurso trató de mantener cierta discreción frente a las especulaciones, fuera de cámaras pudo notar una conexión especial entre Yepes y Caterine que trascendía más allá de la simple amistad.

Lee También

“El amor más bonito es el de Catherine y Yepes. Y si está escuchando el ‘Capi’, lo siento, yo los cubrí durante el programa, pero aquí afuera ya no más. La verdad es que antes de que se metieran yo los había visto y dije: ‘wow, qué pareja’.

En ese momento no había nada confirmado, solo se especulaba. Pero cuando supe que los dos estaban solteros pensé: ‘ah, esto sí puede darse’”, relató Zuluaga.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vibra.co (@vibra.fm)

El actor también recordó que fue en un reto llevado a cabo en Barranquilla donde comenzó a percibir la complicidad entre ambos. Según sus palabras, la química era tan evidente que resultaba inevitable que otros participantes no se dieran cuenta.

Incluso mencionó que muchas de las concursantes estaban pendientes del exjugador, a quien apodaban ‘Capi’, por ser excapitán de la Selección Colombia.

“Como decía Violeta, todas esas garosas iban a salvar a Yepes; es que más de una estaba detrás del ‘Capi’, y más de uno y más de una. Aquí chismoseando”, agregó con humor.

Este testimonio reforzó los rumores que desde hace semanas circulaban en redes sociales y en medios de entretenimiento sobre la cercanía entre Caterine y Mario Alberto. Y es que, aunque los dos han optado por no hablar directamente de su relación, varios gestos y publicaciones han dejado entrever que lo suyo va mucho más allá de una simple amistad.

Nuevo video de Caterine Escobar y Mario Alberto Yepes confirma su relación

Uno de los momentos que más causó revuelo se dio recientemente, cuando Caterine Escobar compartió un video en sus redes sociales en el que, de manera sutil pero muy significativa, hizo referencia a su relación con Yepes. En la grabación se le ve junto al exfutbolista mientras ella cita un pasaje bíblico:

“Deuteronomio 11:24: Todo lo que pise la planta de tus pies será tuyo”. Acto seguido, la actriz levanta su pierna y apoya suavemente su pie en la espalda del “Capi”, lo que muchos interpretaron como una manera tierna y coqueta de marcar territorio y dejar claro que él es suyo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Buen Día Colombia (@buendiacolombia)

El gesto no pasó desapercibido, pues fue interpretado como una confirmación simbólica de la relación, un detalle que emocionó a sus seguidores, quienes celebraron la complicidad que transmiten. Además, se conoció que ambos ya habrían compartido momentos en familia, lo que refuerza la idea de que lo suyo no es un simple romance pasajero, sino un vínculo que se está consolidando con el paso del tiempo.

Por ahora, ninguno de los dos ha hecho una declaración oficial confirmando la relación, pero cada nueva aparición juntos y cada gesto compartido en redes se convierte en una pista que mantiene viva la conversación entre los seguidores del ‘reality’.

Lo cierto es que, más allá de los platos y la competencia, ‘Masterchef Celebrity’ ha vuelto a ser escenario de una historia de amor que acapara titulares y despierta sonrisas entre quienes creen que los mejores romances nacen en los lugares más inesperados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.