La actriz Tatiana Rentería abrió por primera vez su corazón en una reciente entrevista para el programa ‘La red’, de Caracol Televisión, donde habló por primera vez con total sinceridad sobre su relación con el actor Diego Trujillo, con quien vivió una historia de amor intensa, marcada por la conexión, el dolor y una posterior transformación en amistad.

Rentería recordó cómo comenzó todo en el año 2004, cuando conoció a Trujillo y sintió una conexión inmediata.

Tatiana y Diego vivieron juntos durante seis años, tiempo en el que construyeron una relación sólida y también se convirtieron en padres de Simón Trujillo, SAI, quien actualmente ha seguido su propio camino como cantante urbano.

¿Por qué terminaron Tatiana Rentería y Diego Trujillo?

La actriz reveló que una situación inesperada cambió el rumbo de su historia.

“Debo contar que sí se atravesó una tercera persona que, desde mi mirada, terminó con todo lo que habíamos construido”, confesó con franqueza.

“Apareció alguien en la vida de él y decidí separarme. No me lo veía venir. Fue muy doloroso porque era una persona cercana a nosotros, fue como una puñalada trapera. Me dolió muchísimo, me enloquecí, me desconocí. Quise mandar todo al carajo porque me sentí doblemente traicionada”, expresó entre emociones encontradas.

Pese al dolor, Tatiana destacó que todavía existía amor y que Trujillo intentó recomponer la relación. “Había tanto amor que Diego me propuso que volviéramos a ser novios, que lo intentáramos de nuevo porque teníamos muchas diferencias en los espacios.

Lo hicimos, pero la persona que apareció en su vida siguió trabajando con él y eso no lo digerí fácilmente. Me enloquecía con una llamada, con cualquier cosa. Fue un año muy difícil, no era yo, vivía llena de inseguridad y desconfianza”, relató.

La actriz reconoció que ese periodo fue “tortuoso” y que le costó recuperar la estabilidad emocional. No obstante, con el paso del tiempo y pensando en el bienestar de su hijo Simón, concido como SAI, ambos lograron mantener una relación respetuosa y cercana.

Cinco años después de su separación, decidieron darse una nueva oportunidad como pareja, pero la reconciliación tampoco funcionó. “Volvimos y ese año nos dimos cuenta de que peleábamos como antes. En 2016 entendimos que éramos una gran dupla, pero como amigos, no como pareja”, explicó Rentería.

Desde entonces, Diego Trujillo y Tatiana Rentería han mantenido una relación basada en la amistad y el apoyo mutuo, especialmente en la crianza de su hijo. Hoy, Tatiana asegura estar en una nueva relación, aunque prefiere mantenerla en privado. “Estoy tranquila, viviendo algo bonito, pero lo mantengo protegido. Aprendí que hay cosas que deben quedarse lejos de los reflectores”, concluyó la actriz.

