El actor Víctor Hugo Ruiz decidió aclarar públicamente su situación sentimental luego de la confusión provocada por una publicación en su cuenta de Instagram, en la que mencionaba que llevaba más de dos años separado, aunque continuaba viviendo bajo el mismo techo con su expareja.

(Vea también: Actor de ‘Padres e hijos’ se fue a EE. UU. tras divorcio y quiebra: hoy es conductor y reparte comida)

En una entrevista con el programa ‘La red‘, el artista explicó los motivos por los que aún comparten la misma vivienda y los aspectos legales que lo han mantenido en esa condición.

Ruiz fue enfático al señalar que su relación sentimental y física con su ex terminó hace más de tres años.

“Nuestra relación íntima era árida, no teníamos relaciones hace mucho, y hace más de tres años que cero lo que es mesa y convivencia. Solo por vínculos comerciales aparecemos en eventos o compromisos, pero hace año y medio no tenemos ningún tipo de contacto”, explicó.

El actor también reveló que actualmente mantiene una relación con otra persona, lo que causo versiones erróneas sobre una supuesta infidelidad. “Estoy saliendo con alguien, y la versión de ella es que yo la dejé por esta persona, y eso no es así”, enfatizó.

Víctor Hugo contó además que su expareja se ha negado a abandonar la vivienda hasta resolver ciertos asuntos económicos. “Una vez ella me dijo: ‘yo no me voy de aquí hasta que me pagues’. Es un tema jurídico, y en este momento le debo dinero a su hermana y a su hija, a ella no, quienes me hicieron un préstamo para la casa”, confesó.

Sobre su convivencia actual, explicó que cada uno tiene su propio espacio.

“Estamos como ‘roomies’: ella en su cuarto, su hija en el suyo y yo en el mío. Yo hago mi desayuno, ni cocino allá, casi siempre me voy de la casa”, comentó entre risas, aunque admitió que la situación no deja de ser incómoda.

El actor aprovechó para referirse a la parte legal de su caso. Recordó que, en Colombia, cuando una pareja convive por más de dos años, se crea la figura de unión marital de hecho, la cual tiene un año de prescripción y debe formalizarse mediante escritura pública.

“Ante escritura pública, yo estoy soltero. Ella es quien está haciendo la reclamación. Tuvimos una conciliación en marzo en la Personería, y ella pidió 100 salarios mínimos por un inmueble. Pero le dijeron que eso no podía proceder sin que ambos reconozcamos la unión marital de hecho y yo no lo voy a hacer, por eso me toca esperar”, relató.

Víctor Hugo Ruiz aseguró que ha aprendido una gran lección de esta experiencia: “A veces reflexiono y pienso que no debí irme a vivir con mis exparejas sin conocerlas bien. Eso fue un error del que aprendí”.

* Pulzo.com se escribe con Z

