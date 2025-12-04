La cantante Cazzu, expareja de Christian Nodal, conocida mundialmente como ‘La nena trampa’ o ‘La Jefa del trap’, volvió a sorprender a sus seguidores durante su paso por Colombia, quien se presenta este jueves 4 de diciembre en el Movistar Arena.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Christian Nodal dice que terminó con Cazzu seis veces y ella le dio permiso de ser infiel)

En medio de su gira internacional —una de las más exitosas de su carrera por el cariño del público y la solidez de su propuesta artística—, la cantante participó en un programa radial de la emisora La Mega donde decidió aventurarse a probar varios de los sabores más representativos de la gastronomía nacional.

El encuentro dejó momentos divertidos, inesperados y llenos de reacciones genuinas que rápidamente llamaron la atención en redes sociales. Entre dulces tradicionales, sabores intensos y hasta una propuesta extrema, Cazzu dejó ver su curiosidad y también su límite gastronómico.

Lee También

Cazzu prueba dulces colombianos y esto dijo del chocoramo

El primer reto fue uno de los productos más emblemáticos del país: el Chocoramo.

Los presentadores se lo ofrecieron asegurando que es casi un símbolo nacional por su clásica envoltura naranja y su presencia en la vida cotidiana de millones de colombianos.

Cazzu lo probó sin dudar y, apenas dio el primer mordisco, coincidió en su sabor delicioso. Incluso lo acompañó con mate, su bebida tradicional, y afirmó que era un “matrimonio perfecto”, resaltando lo bien que combinaban ambos sabores.

Luego llegó el turno de la panelita, un dulce elaborado a partir de la caña de azúcar. La cantante lo probó y de inmediato lo relacionó con un sabor muy familiar para los argentinos: el dulce de leche.

“El dulce de leche cuando se seca, los bordes, cuando es orgánico, no el de supermercado, quizá sabe a esto”, dijo mientras destacaba los matices artesanales propios de este producto tan típico en las regiones paneleras de Colombia.

El recorrido continuó con el bocadillo de guayaba, otro clásico infaltable en la despensa colombiana. Los presentadores le explicaron que la parte roja es la más valorada y que suele comerse con queso, tradición que le resultó familiar, pues en Argentina se acostumbra a combinar el dulce de membrillo con queso.

Al probarlo, notó una capa de azúcar en la superficie y bromeó: “No recomendado para diabéticos”, aunque su rostro reflejó inconfomidad, lo que causó risas en el set.

La degustación siguió con la oblea con arequipe, uno de los postres callejeros más queridos del país. Los locutores la invitaron a prepararla a su gusto, explicándole que podía añadir ingredientes como queso, dulce de mora o crema.

La artista no dudó en probarla y elogió su textura crujiente y su sabor suave, una mezcla sencilla pero irresistible para quienes visitan Colombia por primera vez.

Pero la prueba más extrema —y que marcó el cierre del segmento— llegó con las famosas hormigas culonas, un producto tradicional de Santander y orgullo culinario de la región.

Los presentadores le explicaron que se trata de insectos tostados, considerados un manjar en la frontera con Venezuela. Uno de ellos incluso las probó primero para animarla, asegurando que “sabían a maní”.

Cazzu, entre risas y expresiones de desconcierto, confesó que la sola idea la impactaba. Al escuchar que definitivamente era un insecto tostado, no pudo evitar admitir: “Me dio un poco de… Se me bajó la presión”, provocando aún más risas en el estudio.

Aunque los conductores insistieron y trataron de convencerla, la artista decidió no probarlas. Aun así, agradeció la experiencia y comentó que le había parecido tan fascinante como inesperada.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.