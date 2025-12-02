En pleno inicio de diciembre, el país logró recibir una buena para la música popular con la confirmación desde el Ministerio de Defensa de la liberación de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Giovanny Ayala, y de Nicolás Pantoja, su mánager, tras más de dos semanas de un angustioso secuestro, perpetrado por hombres armados en vías del Cauca.

El 18 de noviembre, las autoridades del Cauca, una de las regiones del país con mayor índice de violencia y criminalidad, confirmaban el secuestro de los dos hombres en plena vía Panamericana, una de las rutas principales de Colombia, lo que produjo alerta nacional y movilizó tanto a las autoridades como al sector artístico y a la sociedad civil.

Ahora, minutos después de confirmarse su liberación, el portal @tsmnoticias publicó la primera foto en libertad tanto de Miguel Ayala como la de su mánager, quienes estaban durmiendo en carpas y en “condiciones infrahumanas”, según dijo el ministro Pedro Sánchez en Blu Radio. En las imágenes se ven a ambos con el chaleco del Gaula de la Policía y con un semblante sonriente por la buena noticia de su rescate.

Además, el ministro se contactó de inmediato con Giovanny Ayala, su padre, quien mostró su gran alegría por la noticia y le agradeció a la fuerza pública por el operativo para lograr la libertad del joven artista, que fue retenido cuando se desplazaba hacia Palmira después de una presentación en el departamento del Cauca.

Esta es la primera foto de Miguel Ayala en libertad

#Atención 📌

Rescataron a Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala, tras más de 11 días de secuestro Se conocen las primeras imágenes del rescate de Miguel Ayala y su mánager Nicolás Pantoja en el #Cauca, en una operación conjunta de la Policía Nacional y la Fuerza Aeroespacial… pic.twitter.com/7o22Eg8Im3 — TSM Noticias (@tsmnoticias) December 2, 2025

