Este primero de diciembre circula en redes sociales un video en el que aparece la cantante Ana del Castillo, quien furiosa reaccionó ante una falla del sonido en plena presentación.

Del Castillo le reclama al sonidista porque, al parecer, se apagó el sonido y no se aguantó la ira e insultó al operario, para algunos internautas, de manera desmedida.

“Bájate de la tarima, hijue…, porque ahorita te agarro, malpa…Piensa que uno es perra; yo no soy perra de nadie. Bajen al hijuep… ese de ahí. Como me vuelvas a apagar, lo vas a lamentar”, se escucha decir a la artista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Social Col 🇨🇴 (@redsocialcol)

Críticas contra Ana del Castillo por insultar a sonidista

Desde luego, los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y, en su mayoría, los internautas criticaron a la intérprete por su actitud poco ortodoxa ante sus seguidores.

“Dios mío, esta mujer a dónde va llegar…”; “Eso pasa cuando se les sube la fama a la cabeza” y “Cómo pueden pagar por ver ese tipo de personas”, fueron algunas de las apreciaciones.

