Dic 1, 2025 - 8:37 pm

En medio de la expectativa por el ingreso de dos participantes de temporadas anteriores, una de las concursantes se hizo una prueba de embarazo casera que salió positiva.

(Vea también: Qué participante del ‘Desafío’ 2025 podría estar embarazada, tras anuncio de Andrea Serna)

Se trata de ‘Kathe’ quien tenía náuseas y luego de varias sospechas decidió practicarse la prueba y, para salir de dudas, Andrea Serna dio el anuncio e indicó que se le hará un examen para confirmar la noticia.

Noticia en desarrollo…

