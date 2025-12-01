En medio de la expectativa por el ingreso de dos participantes de temporadas anteriores, una de las concursantes se hizo una prueba de embarazo casera que salió positiva.
Se trata de ‘Kathe’ quien tenía náuseas y luego de varias sospechas decidió practicarse la prueba y, para salir de dudas, Andrea Serna dio el anuncio e indicó que se le hará un examen para confirmar la noticia.
Noticia en desarrollo…
