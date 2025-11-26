Este 2025, el actor Rodrigo Candamil sorprendió a muchos al aceptar el reto de ingresar a la cocina de ‘Masterchef Celebrity’, uno de los programas más populares y exigentes de la actualidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Rodrigo Candamil respondió si no soportaba a Belén Alonso en ‘Masterchef’: “Era una nube negra”)

Aunque llegó motivado y con buena disposición, su paso por la competencia fue breve. Luego de la renuncia de Yesenia Valencia, quien se convirtió en la primera eliminada, Candamil se convirtió en el segundo famoso en abandonar la contienda culinaria.

Pese a su corta participación, se esperaba que, como es tradición, todos los exparticipantes asistieran a la grabación de la gran final, en la que se enfrentaron Valentina Taguado, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Lee También

Para sorpresa del público y de sus compañeros, el actor no asistió a este último encuentro, lo que desató comentarios y especulaciones. Frente a esta ausencia, el presentador y creador de contenido Ariel Osorio —conocido popularmente como el ‘Gordo’ Ariel— aseguró que Candamil habría solicitado un pago adicional por asistir a la final.

Según Osorio, las directivas del canal le habrían recordado que su presencia estaba contemplada como un acto de cortesía y estaba estipulada en su contrato, por lo que no habría lugar a una remuneración extra. Luego de este desacuerdo, el actor habría argumentado que tenía compromisos personales relacionados con sus hijas, motivo con el que finalmente justificó su ausencia.

¿Por qué se separó Rodrigo Candamil?

Mientras tanto, en el ámbito personal, Rodrigo Candamil también ha sido noticia debido a su separación de la actriz Adriana Romero, con quien estuvo casado durante 20 años.

La propia Romero habló recientemente del tema en el programa ‘La red’, donde compartió detalles íntimos sobre el proceso que enfrentaron como pareja. Según relató, la pandemia fue un punto de inflexión que los obligó a detenerse y evaluar profundamente el estado de su relación.

Romero explicó que, como ocurre en muchas parejas, el desgaste emocional era silencioso, y la rutina diaria les impedía ver ciertas señales. Solo durante el encierro reconocieron que había situaciones que necesitaban atención.

“Cuando llegó la pandemia fue como: míralo, revísalo, entiéndelo”, afirmó. Ambos intentaron salvar la relación a través de conversaciones largas, escuchándose y tratando de reconectarse.

Sin embargo, comprendieron que, aunque les unían sus hijas y algunos lazos afectivos, ya no eran suficientes para sostener el matrimonio. Con madurez, decidieron separarse, aceptando que cada etapa de la vida trae dolor, pero también aprendizaje y nuevos comienzos.

* Pulzo.com se escribe con Z