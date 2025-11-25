Uno de los participantes más queridos de la temporada sorprendió a los televidentes al no aparecer en la gran final de ‘Masterchef Celebrity’. La ausencia causó múltiples preguntas entre los seguidores del programa, quienes notaron inmediatamente que no estaba presente, a diferencia del resto de sus compañeros.

Tras cinco meses de emisión, la décima temporada llegó a su esperada definición con un duelo completamente femenino. Carolina Sabino, Alejandra Ávila, Valentina Taguado y Violeta Bergonzi se enfrentaron por última vez en la cocina más famosa de Colombia, en busca del codiciado trofeo que coronará a la nueva celebridad gastronómica del país. La expectativa está en su punto más alto y miles de televidentes aguardan por conocer quién será la gran ganadora.

¿Qué pasó con Rodrigo Candamil en la final de ‘Masterchef’?

El lunes 24 de noviembre, el Canal RCN emitió la primera parte de la final, en la que las cuatro finalistas fueron recibidas por sus acompañantes y por varios de los exparticipantes que hicieron parte de esta décima edición. Sin embargo, hubo un detalle que no pasó desapercibido: la ausencia de Rodrigo Candamil, uno de los concursantes más carismáticos y comentados de la temporada.

Candamil, reconocido actor colombiano, protagonizó una de las eliminaciones más polémicas del concurso. Salió en la segunda semana tras un exigente reto que muchos consideraron injusto debido a su desempeño constante en la competencia. Su salida provocó debates en redes sociales y dejó la sensación de que aún tenía mucho por ofrecer en las cocinas de ‘Masterchef’.

Hasta el momento, no se conocen las razones por las cuales no asistió a la grabación de la final. Aunque no han surgido declaraciones oficiales, todo apunta a que su ausencia podría deberse a compromisos personales o laborales.

Lo que sí es claro es que su no aparición provocó inquietud y nostalgia entre sus seguidores, quienes esperaban verlo acompañando a sus compañeros en este cierre de temporada.

Una final llena de emoción

Como cada año, ‘Masterchef Celebrity’ logró reunir a un grupo de personalidades que demostraron talento, disciplina y un notable crecimiento culinario.

A lo largo de la competencia, los participantes se enfrentaron a retos cada vez más complejos que exigieron creatividad, técnica y concentración. Las cuatro finalistas llegaron a esta instancia tras superar múltiples pruebas y vivir momentos de alegría, frustración y aprendizaje.

La tensión y la emoción acompañan este último capítulo, donde cada una de las finalistas debe dejarlo todo en la cocina para impresionar al jurado y conquistar el título. La destreza de Valentina Taguada, la dedicación de Alejandra Ávila, la precisión de Violeta Bergonzi y la fortaleza de Carolina Sabino hacen que esta final sea una de las más reñidas de la historia del concurso.

¿Cuándo se acaba ‘Masterchef Celebrity’ 2025?

La final del ‘reality’ de cocina se emite este martes 25 de noviembre a las 8:00 p. m. por el Canal RCN. Allí se conocerá quién de las cuatro finalistas —Carolina Sabino, Violeta Bergonzi, Valentina Taguada o Alejandra Ávila— se llevará el título de la nueva celebridad culinaria de Colombia.

