Amparo Castro es mucho más que la mamá de una de las finalistas de ‘Masterchef Celebrity’; es la mujer que ha formado, inspirado y acompañado a la actriz Alejandra Ávila a lo largo de su vida y, ahora, en uno de los retos más importantes de su carrera.

(Vea también: Alejandra Ávila reveló problema en su pie que podría afectar su paso por ‘Masterchef’)

Aunque no aparece frente a las cámaras ni comparte los fogones del set, su presencia se siente en cada preparación, cada lágrima y cada palabra de motivación que Alejandra expresa durante el ‘reality’.

Desde el inicio de la competencia, Alejandra ha demostrado ser una de las participantes más completas, disciplinadas y sensibles. Cada reto la ha mostrado evolucionando, explorando nuevas técnicas y enfrentando miedos que ella misma desconocía. Pero cuando algo la desarma, siempre hay un mismo nombre detrás: Amparo, su mamá.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Avila (@alejaavilac)



En más de una ocasión, Alejandra Ávila se ha quebrado al hablar de ella, reconociendo que su madre es su mayor motor y la persona que más la ha impulsado a creer en su talento, incluso cuando ella misma dudaba.

“Mi mamá ha sido testigo de toda mi evolución. Verla orgullosa me da la fuerza para seguir”, expresó entre lágrimas durante uno de los capítulos más emotivos de la temporada.

Esa vulnerabilidad también la ha convertido en una de las figuras más queridas por el público.

Alejandra sueña con llegar a la final y tener a su mamá allí, celebrando con ella este logro que siente tan propio. En medio de una de las pruebas, no pudo contener el llanto y confesó:

“Me da mucha fuerza. Ella es todo. Es mi motivo de orgullo, no quiero decepcionarla. Ella está tan orgullosa de mí y se alegra por cómo vamos. Sabía que yo no tenía ni idea de la cocina y por eso sueño con tenerla sentada conmigo el día de la final. Aquí conmigo. Besos, má… te quiero”, dijo mientras las lágrimas recorrían su rostro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alejandra Avila (@alejaavilac)

Ese amor también se ha materializado en los platos que ha presentado. Uno de los momentos más destacados ocurrió cuando le dedicó una preparación completa a su mamá, un homenaje que conmovió no solo al jurado, sino también a sus compañeros.

Con un plato inspirado en Amparo, Alejandra demostró por qué se ha convertido en una de las competidoras más fuertes del ‘reality’: su cocina es impecable, sofisticada, sensible y profundamente personal. El resultado causó la admiración de los chefs y fortaleció su confianza, reafirmando que su estilo culinario nace del corazón.

Gracias a la ‘influencia’ de Amparo Castro, Alejandra Ávila no solo ha llegado lejos en ‘Masterchef Celebrity’, sino que se ha consolidado como una figura que cocina con propósito, con memoria y con amor.

Su historia dentro del programa demuestra que el apoyo de una madre puede convertirse en la chispa que enciende los mayores sueños. Y hoy, más que nunca, Alejandra quiere alcanzarlos con Amparo a su lado.

* Pulzo.com se escribe con Z