La nueva temporada de Masterchef Celebrity 2025 ha causado expectativa entre los televidentes colombianos, y uno de los nombres que más curiosidad ha despertado es el de Alejandra Ávila, actriz con una reconocida trayectoria en la televisión nacional.

Aunque su trayectoria actoral está respaldada por años de experiencia, persiste la incógnita sobre qué tan preparada está Alejandra Ávila para enfrentar los desafíos culinarios. Además, el público muestra interés por aspectos personales de la actriz, quien en esta ocasión está entregando lo mejor de sí en la edición del décimo aniversario de ‘Masterchef celebrity’ en el Canal RCN.

¿Cuántos años tiene la actriz Alejandra Ávila, de ‘Masterchef’?

Oriunda de Ibagué, Ávila ha consolidado una carrera artística versátil que le ha permitido ganarse el cariño del público. A sus 37 años, ha participado en diversas producciones que marcaron la televisión nacional.

Entre ellas se encuentran títulos como ‘Hasta que la plata nos separe’ (2022), ‘Nadie me quita lo bailao’ (2018), ‘Que viva la música’ (2015) y la entrañable ‘Pa’ Quererte’, que le permitió llegar a miles de hogares colombianos con un personaje cargado de sensibilidad y realismo.

Su primera aparición en la televisión no fue como actriz de reparto en una novela, sino como concursante. En 2004 participó en ‘Protagonistas de Novela’, el recordado ‘reality’ del Canal RCN que buscaba descubrir nuevos talentos para la pantalla.

Allí, según ha relatado en entrevistas, vivió una experiencia tranquila y sin presiones, lo que le permitió disfrutar cada etapa del proceso. “Me dejaban hacer lo que yo quisiera, nunca me impusieron nada. Esa fue la última temporada, luego pasó mucho tiempo hasta que hicieron Protagonistas de Nuestra Tele”, recordó en diálogo con El Desayuno.

Después de ese primer paso en la televisión, Ávila continuó preparándose y logró construir una sólida carrera como actriz. Ahora, con más de una década de trayectoria, se enfrenta a un reto totalmente distinto: demostrar que su talento también puede brillar en la cocina.

La noticia de su participación en ‘Masterchef Celebrity 2025‘ la confirmó ella misma a través de sus redes sociales, donde cuenta con una importante comunidad de seguidores. En un post publicado en su cuenta de Instagram, la actriz expresó su alegría por formar parte del ‘reality’: “Muy feliz de arrancar esta aventura maravillosa con este grupo increíble”, escribió, acompañando el mensaje con una fotografía que refleja el entusiasmo con el que asume este nuevo desafío.

Más allá del reto culinario, su presencia en la competencia es también una oportunidad para mostrar otra faceta de su personalidad, fuera de los libretos y las cámaras de ficción. Este tipo de programas permite a los televidentes conocer de cerca a los famosos, con sus virtudes, sus inseguridades y su capacidad de adaptación a situaciones inesperadas.

¿Cuál es la estatura de Alejandra Ávila?

Con 1.70 metros de estatura, 54 kilos de peso, ojos color café y piel trigueña, Alejandra Ávila se describe como una mujer fuerte, apasionada y disciplinada. Habla español y domina el inglés, lo que también le ha abierto puertas en escenarios internacionales.

Ahora, con los ingredientes, las ollas y los fogones como protagonistas, la actriz se dispone a escribir un nuevo capítulo en su vida profesional.

