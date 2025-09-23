La obra de teatro ‘Las Ochenteras’, protagonizada por las reconocidas actrices Raquel Sofía Amaya y Ana Cristina Botero, se estrenó en el Teatro Belarte con un lleno total y un cálido recibimiento por parte del público, consolidándose como uno de los estrenos más exitosos de la temporada en Bogotá.

Con una combinación de humor, nostalgia y música, la puesta en escena transporta a los espectadores a la vibrante década de los 80, el cual evoca a Las Chicas del Can, mientras narra la historia de Sara y Helena, dos mujeres de 60 años que enfrentan los retos de un mundo cambiante con optimismo, valentía y una mirada fresca hacia el futuro.

La crítica y los asistentes han coincidido en resaltar el talento de sus protagonistas y la capacidad de la obra para conectar con diferentes generaciones. Sin recurrir a vulgaridades ni excesos, ‘Las ochenteras’ se presenta como una propuesta teatral para toda la familia, con un humor sutil que invita a reír, recordar y emocionarse sin importar la edad.

Cada función se convierte en un encuentro lleno de risas y recuerdos, donde los asistentes reviven momentos icónicos de la década: desde la transición de la máquina de escribir al computador, pasando por el teléfono de disco hasta la llegada del celular, la caída del Muro de Berlín y la época dorada de los bailes de merengue. Todo esto se complementa con música, objetos y proyecciones que enriquecen la experiencia escénica.

Más allá de la nostalgia, la obra también resalta el empoderamiento femenino. Sara y Helena son dos mujeres que, a sus 60 años, se reconocen dueñas de sus vidas y de sus cuerpos, dispuestas a compartir su conocimiento y demostrar que siempre hay energía y ganas de transformar el mundo. En palabras de su equipo creativo, lo mejor está por comenzar.

“Asistir a ‘Las ochenteras‘ es atreverse a vivir una experiencia completa”, señalan sus productores, pues la obra no solo entretiene, sino que también propone un encuentro intergeneracional. Es el plan perfecto para disfrutar con la mamá, la tía, los hijos o incluso en solitario, ya que el viaje teatral invita a todos a sumarse a esta celebración de la vida, los recuerdos y la risa.

Las funciones se llevarán a cabo en el Teatro Belarte (Carrera 7 #152-54), todos los jueves, viernes y sábados a las 8:00 p. m.

Sin duda, ‘Las ochenteras’ se ha convertido en un plan imperdible en Bogotá, una obra que celebra la nostalgia de una época maravillosa y al mismo tiempo inspira a mirar el presente con alegría y optimismo.

