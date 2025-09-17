El actor Conrado Osorio, recordado por su participación en producciones como ‘La ley del corazón’, ‘Padres e hijos’ y ‘La viuda negra’, reapareció en redes sociales con una noticia preocupante sobre su salud.

(Vea también: Preocupa la salud de actor de ‘La ley del corazón’, luego de suspender quimioterapia)

El artista fue diagnosticado en 2024 con cáncer de colon y desde entonces ha compartido con sus seguidores cada etapa de su tratamiento, marcado por dificultades con la EPS y suspensiones en la quimioterapia.

Osorio llevaba más de tres meses ausente de Instagram, lo que causó inquietud entre quienes siguen de cerca su proceso. Su último pronunciamiento había sido el 7 de junio, y recién el 16 de septiembre retomó la comunicación para explicar qué está ocurriendo con su estado de salud.

Lee También

En un video desde la clínica, Osorio confesó que durante ese tiempo afrontó complicaciones adicionales: “Han pasado meses, semanas que no me reportaba… les cuento que he andado evadido luchando con mi salud, digo luchando porque han sido semanas difíciles, con complicaciones nuevas digámoslo así”.

El intérprete también comentó a sus seguidores que la enfermedad comenzó a expandirse por su cuerpo: “Por ahí la famosa metástasis que se estuvo buscando en la cervical, no salió en la cervical, pero sí salió metástasis en el cuello, por ahí hay que comenzar un tratamiento con radioterapia para esto”.

De igual manera, Osorio relató que recientemente sufrió hipotermia, sus pies comenzaron a hincharse y terminó hospitalizado de urgencia. Durante este proceso se enteró de que su único riñón funcional había empezado a presentar dificultades y se colapsó. Para preservarlo, los especialistas optaron por practicarle una nefrostomía a través de la espalda, intervención que le permite salvar la función renal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Conrado Osorio (@conradoosorio)

Según lo señalado por Revista Vea, los médicos le ofrecieron dos opciones: mantener la nefrostomía con ajustes cada tres meses o volver a usar un catéter doble jota de manera permanente. Aunque reconoce que ninguna alternativa es sencilla, el actor subrayó que se mantiene con ánimo y fe.

Al cierre de su mensaje, Osorio agradeció el apoyo de sus seguidores y las oraciones recibidas en este tiempo. También reconoció que ha atravesado semanas difíciles, sin energía para responder mensajes, pero insistió en su voluntad de mantenerse positivo. En redes, colegas como Christian Tappan, Maleja Restrepo y Rafael Novoa expresaron su solidaridad con el intérprete.

(Lea también: Impactantes imágenes de cómo luce famoso actor de ‘La ley del corazón’ que tiene cáncer)

El actor dijo que se concentra en estar bien y en confiar en que Dios lo guiará durante el tratamiento, un camino en el que sus fanáticos continúan acompañándolo con mensajes de aliento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.