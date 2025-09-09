El reconocido actor colombiano Ricardo Henao Toro, recordado por sus papeles en exitosas producciones de la televisión nacional y por su participación en la edición 2024 de ‘Masterchef Celebrity Colombia‘, sorprendió a sus seguidores al anunciar que contrajo matrimonio con la modelo española Jessica, conocida en redes sociales como Jess TG.

La unión civil se celebró el pasado 6 de septiembre de 2025 en un entorno natural, rodeado de familiares, amigos cercanos y hasta del pastor alemán de la pareja, quien no podía faltar en este momento tan especial. El evento, íntimo y elegante, fue compartido por el propio actor a través de sus redes sociales, donde publicó videos y fotografías que rápidamente se viralizaron.

La novia, visiblemente emocionada, expresó públicamente su amor en un mensaje dedicado a su esposo:

“Te amo con todo el alma. Qué día tan bonito, amor. Gracias”, escribió en el video compartido por Ricardo, donde se aprecia parte de la ceremonia.

Aunque el clima no estuvo del todo a favor, pues la jornada estuvo acompañada por una fuerte lluvia, la pareja no permitió que nada empañara la ocasión. La celebración se llevó a cabo en una finca rodeada de naturaleza, donde se instaló un gran toldo que permitió a los invitados disfrutar del momento sin contratiempos.

La música en vivo fue uno de los detalles más destacados de la boda. Un violinista y un saxofonista interpretaron piezas románticas que acompañaron tanto la ceremonia como la recepción. El ambiente íntimo, elegante y familiar le dio un toque especial a la unión de Ricardo y Jessica, quienes prefirieron priorizar la cercanía con sus seres queridos por encima de un evento multitudinario.

El estilo de los novios no pasó desapercibido. Jessica, la modelo española que desde hace un tiempo reside en Colombia, lució un vestido blanco de largo hasta las pantorrillas, acompañado de unas sandalias de tacón tejidas y accesorios de perlas. Optó por llevar el cabello suelto, lo que le dio un aire fresco y natural a su ‘look’ nupcial.

El ramo de flores, al igual que la decoración del lugar, estuvo compuesto principalmente por rosas en tonos claros, aportando un ambiente romántico y sencillo. Por su parte, Ricardo eligió un ‘smoking’ negro clásico con camisa blanca, un atuendo tradicional y elegante que contrastó con el estilo moderno y relajado de su esposa.

¿Quién es la esposa del actor Ricardo Henao Toro?

Aunque mantiene un perfil discreto, Jessica es una modelo española conocida en redes sociales como Jess TG. En su cuenta suele compartir fotografías relacionadas con la moda, viajes y momentos personales, aunque ha preferido no exponer demasiado su vida privada.

Su relación con el actor colombiano había permanecido lejos del foco mediático, lo que hizo que la noticia de su matrimonio sorprendiera aún más a los seguidores.

¿Quién es el actor Ricardo Henao?

Ricardo Henao Toro es un actor que ha logrado consolidar su carrera en la televisión colombiana gracias a su versatilidad. Uno de sus personajes más recordados fue el del doctor Alberto Cárdenas en la serie ‘Enfermeras’, que le permitió ganarse el cariño del público.

Más recientemente, formó parte del elenco de ‘Rigo’, producción basada en la vida del ciclista Rigoberto Urán, donde también dejó ver su talento en la pantalla. Su trayectoria incluye participaciones en producciones como ‘La Nocturna 2′, ‘Mariposa verde’, ‘Mil colmillos’, ‘La ley del corazón’, ‘El final del paraíso’,’ Emma Reyes’, ‘Manual para galanes’, ‘María Magdalena’, ‘Descontrol’, ‘Sala de urgencias’, ‘El estilista’ y ‘Tres Caínes’.

En 2024, además, se dio a conocer en un ámbito diferente gracias a su paso por ‘Masterchef Celebrity Colombia’, donde mostró otra faceta de su vida, lejos de los libretos y los personajes.

