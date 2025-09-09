El chef chileno Christopher Carpentier, recordado por ser uno de los jurados más carismáticos y exigentes de ‘Masterchef Celebrity‘ en Colombia, sorprendió recientemente a sus seguidores con un nuevo paso en su carrera televisiva.

Luego de varios años de permanecer en la pantalla de RCN, el cocinero decidió darle un giro a su vida profesional, alejándose del reconocido ‘reality’ de cocina, hace dos años, para enfocarse en proyectos personales y nuevas experiencias.

Christopher Carpentier aparición en Caracol Televisión

Luego de este anuncio, Carpentier volvió a sorprender al público al aparecer en ‘Día a día‘, el tradicional programa matutino de Caracol Televisión. Allí se unió a la sección de cocina liderada por el chef huilense Juan Diego Vanegas.

Ambos compartieron una entretenida preparación culinaria que fue degustada por la actriz Catherine Siachoque, invitada especial de la jornada, así como por las presentadoras del magazín, quienes no dudaron en elogiar el inconfundible sazón del chileno.

La presencia de Carpentier en el programa fue bien recibida por la audiencia, que destacó su carisma y su estilo cercano para compartir recetas. Aunque se trató de una participación como invitado, su aparición en Caracol no pasó desapercibida, pues muchos se preguntan si este será el inicio de una nueva etapa televisiva para él en Colombia.

¿Qué pasó con Christopher Carpentier en ‘Masterchef’?

Aunque su salida del canal causó gran curiosidad entre los televidentes, Carpentier aclaró que su decisión no se trató de un conflicto, sino de un proceso natural en su trayectoria. Después de mantenerse en silencio durante semanas, el propio chef habló en un ‘live’ de Instagram para disipar los rumores.

Allí explicó: “No quiero que haya malentendidos sobre mi salida de ‘Masterchef’, por eso, decidí hacer este ‘live’. Guardé silencio por respeto al programa, al canal y a mis compañeros, hasta que ellos mismos anunciaron la nueva temporada con la chef Adria Marina. Le deseo lo mejor y espero que se afiance en el equipo”.

El chef también confesó que su paso por el reality no estuvo exento de dificultades personales:

“Fueron once años duros porque estuve solo en Colombia, mientras mi familia permanecía en Chile. Eso me afectó emocionalmente y se reflejó en mi salud. Llegó un punto en el que ni siquiera podía caminar hacia el atril. Muchas cosas no se ven en televisión, pero hubo momentos en los que Claudia debía alcanzarme los cubiertos porque el dolor no me permitía agacharme”, aseguró, revelando un lado más íntimo de su experiencia.

Un adiós que no es definitivo

La salida de Christopher Carpentier de RCN no significa una despedida definitiva de la televisión colombiana. Su talento, carisma y capacidad para conectar con la audiencia lo mantienen como una figura vigente dentro del entretenimiento gastronómico.

Mientras tanto, los televidentes celebraron su aparición en Caracol, considerándola una señal de que aún hay mucho por ver del chef chileno en la pantalla nacional.

Con su estilo único y su experiencia internacional, Carpentier continúa dejando huella en la gastronomía y en la televisión, demostrando que su carrera aún tiene múltiples sabores por ofrecer.

