El programa matutino ‘Día a día’ fue escenario de uno de los momentos más emotivos y especiales en su historia reciente. En medio de risas, lágrimas y mucha complicidad, el humorista colombiano Boyacomán y su esposa, Marcela Marenco, protagonizaron una ceremonia simbólica de matrimonio que conmovió tanto a los televidentes como a sus compañeros del set.

Aunque la pareja ya había oficializado su unión por lo civil el pasado 11 de noviembre de 2023 —hace casi dos años— y además son padres de una hija, decidieron dar un nuevo paso en su historia de amor.

El matrimonio católico será la próxima meta, pero antes de llegar a ese momento tan esperado, vivieron esta experiencia simbólica organizada por la producción del programa, que se convirtió en un homenaje a su relación y a los valores que han construido juntos.

Una ceremonia simbólica de Boyacomán y su esposa

La celebración fue dirigida por una profesora de yoga y experta en ceremonias simbólicas, quien ofició el acto en el set del matutino. El espacio fue decorado con una mesa adornada con flores blancas, que daban un aire de pureza y romanticismo al ambiente.

Durante la ceremonia, los presentadores de ‘Día a día‘ entregaron a la pareja varias velas, cada una con un significado especial: respeto, confianza, esperanza, amor y unión. Estos valores fueron representados como la base de su matrimonio y como la luz que los guiará en los siguientes capítulos de su vida en común.

Antes de que la novia entrara al set, Boyacomán no ocultó sus nervios y, fiel a su estilo humorístico, lanzó una frase que hizo reír a todos: “Estoy nervioso y ojalá me case con la misma con la que me casé hace un año”. Con su particular chispa, logró relajar el ambiente y arrancar sonrisas de los presentes, mientras esperaba a Marcela.

El momento más esperado de la ceremonia llegó cuando ambos intercambiaron nuevamente sus votos matrimoniales. Boyacomán, con la voz entrecortada por la emoción, le expresó a Marcela palabras cargadas de amor y gratitud:

“Gracias por darme a mi hija, por cuidarnos y por ser la mejor mujer que he conocido. Tu sonrisa es lo que más anhelo cada día. Te amo. Eres hermosa, y yo sigo siendo un feo convencido”.

Sus palabras arrancaron aplausos y risas de ternura entre los asistentes, que fueron testigos de su lado más romántico y sincero.

Por su parte, Marcela también compartió un mensaje lleno de cariño hacia su esposo:

“Amor, gracias por darme ese hombre romántico que eres, por ser el mejor papá del mundo y por demostrarme cada día tu cariño y dedicación. Eres el amor de mi vida”.

Después de este intercambio de votos, la pareja selló el momento con un tierno beso frente a las cámaras, un gesto sencillo pero lleno de significado, que cerró con broche de oro la ceremonia simbólica.

El matrimonio simbólico en ‘Día a día‘ no solo fue un homenaje a Boyacomán y Marcela, sino también un recordatorio de que el amor se fortalece con los pequeños detalles. La pareja, que ya ha demostrado estabilidad y unión, se prepara para lo que será su boda católica, un paso más en su compromiso de vida juntos.

Con esta emotiva celebración, Boyacomán volvió a mostrar su faceta más humana y sensible, muy diferente a la del humorista que suele arrancar carcajadas en cada escenario. Y Marcela, por su parte, se robó el corazón del público con sus palabras llenas de dulzura.

Sin duda, este capítulo quedará grabado en la memoria de los televidentes como uno de los momentos más conmovedores de ‘Día a día‘, un espacio que no solo entretiene, sino que también celebra las historias de vida y amor de sus protagonistas.

