‘Boyacoman’ ha tenido un gran éxito a lo largo de los años, gracias a su participación como comediante en diferentes programas como ‘Sábados felices’, ‘La vuelta al mundo en 80 risas’, entre otros.

Sin embargo, pocas veces ha hablado de su familia y la situación que vivió hace tres años, cuando estaba con su anterior pareja, María José. La vida del comediante ha estado marcada por dos abortos.

Uno de ellos fue cuando su bebé se estaba desarrollando correctamente en la barriga y terminó “durmiéndose para siempre“, como le explicó el doctor.

“Yo decía: ‘Se me va mi bebé, ¿por qué?’. Le pasó algo que le pasa a uno en un millón. El bebé en la barriga da muchas vueltas y es normal que se hagan nudos en el mismo cordón, pero uno de ellos se tensionó mucho y él se durmió. Esa fue la explicación que nos dio el doctor”, afirmó ‘Boyacoman’.

La mujer tenía siete meses de gestación cuando esto sucedió y marcó tanto al humorista que, como explica él, se peleó con Dios porque no entendía cuál era el propósito ni la enseñanza que le estaba dejando.

“Hubo meses en los que no me eché la bendición, que no fui a misa, peleé con Dios. No sé si es más dura la pelea o la reconciliación. En ese momento no lo entendí, pero ahí sí le dije: ‘Usted sabe cómo hace las cosas'”. Ahora tengo mi bebé arcoíris”.

Pero no solo fue eso, sino que también se sintió culpable él y hasta peleó con su pareja por la situación: “Desbaratar esa relación que tenía por esos mismos traumas“.

Además de eso, confesó que se sintió solo porque nadie le preguntó si estaba bien, sino que se limitaban a preguntar por el bienestar de la mamá. La situación lo llevó a tener ira todo el tiempo, hasta que decidió buscar ayuda.

