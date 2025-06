‘Bravíssimo’, donde Vicky Hernández protagonizó tensión, fue el espacio para que Andrés Altafulla, el ganador de ‘La casa de los famosos’ en la segunda temporada, se abriera sobre su realidad con Karina García.

Andrés Altafulla afirmó que ha compartido con Karina García como pareja sentimental después de su salida de ‘La casa de los famosos’, donde otras figuras como Yina Calderón andan en escándalos por supuestos sobornos.

“No tenemos esos entes externos”, reconoció Altafulla en conversación con ‘Bravíssimo’ en entrevista el domingo 15 de junio de 2025, una semana después de su triunfo en el mencionado ‘reality’ de Canal RCN.

El cantante contó que, al momento de esa conversación, estaba en el hogar de Karina García en Medellín, donde ha compartido con los hijos de la modelo antioqueña como parte de esa nueva experiencia.

Si bien Altafulla dijo que no compartirá el premio con Karina García, reconoció que fortalece los vínculos con quien ahora es su pareja. Eso sí, aclaró que un recibo por 30 millones de pesos que se divulga en redes sociales de una salida con ella es una noticia falsa, aunque se lo tomó con sentido del humor.

A pesar de todo ese tipo de bromas alrededor de su relación, se mostró entusiasmado por la nueva realidad que viven en la actualidad. “Estoy en su entorno y la otra semana ella va ir a Barranquilla a conocer el mío. Hasta el sol de hoy estamos viviendo un ensueño”, aseguró.

Eso sí, una pregunta sobre esa visita al Atlántico desembocó en una particularidad con la que se encuentran ambos exparticipantes de ‘La casa de los famosos’ en la segunda temporada de Colombia.

Los presentadores de ‘Bravíssimo’ le preguntaron a Altafulla si Karina García “va llegar a casa de la suegra”, a lo que el barranquillero fue tajante sobre la negativa de que ella se hospede en ese lugar.

“No, no. Eso es todavía muy pronto. No es un problema mío, ni de Kari. Mi mamá es [gesto de firmeza]: ‘Acá no viene nadie, acá no traes a nadie, esta casa no es hotel, váyanse a un hotel’. Mi mamá ha sido así toda la vida desde que soy un pelado y no va a cambiar ahora”, afirmó.