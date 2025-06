Así como se destapó una pelea entre Maluma y Marc Anthony, una reconocida artista colombiana puso el dedo en la llaga con un fuerte cuestionamiento en vivo durante un programa de la televisión nacional.

Vicky Hernández habló en Bravísimo sobre “bobería” en televisión

Vicky Hernández relató las dificultades vividas para lanzar la película ‘La Ciénaga, entre el mar y la tierra’, en medio de un dilatado proceso judicial. Lo cierto es que la veterana actriz protagonizó un momento de tensión en ‘Bravíssimo’ al expresar su molestia porque no se aborden estos temas con mayor profundidad.

“Tenemos que dejar de ser tan superficiales con estas cosas que ustedes también patrocinan y las redes y la bobada, la bobería permanente, pero las cosas que valen la pena, a esas cosas no les dedican tiempo, no les dedican espacio. Esta es una película importante”, aseveró en el matutino de Citytv en entrevista el sábado 14 de junio de 2025.

En medio de su queja, puso sobre la mesa la necesidad de ahondar en temas controversiales, como en este caso en el que se marcó un precedente en términos de derechos de autor con la película después de casi una década de proceso judicial.

“[No es solo decir] ‘Ay, sí tan lindo, ay, tu tan linda, tan linda la película’, pero todo por encima. [Parecen decir en los medios] :’No toquemos los temas graves, no toquemos los temas de fondo, no nos metamos en problemas, no seamos incómodos. Hablemos por encima, vámonos por las ramas. Eso es lo que hay que hacer'”, afirmó Hernández acerca de los espacios culturales.

Cezán le replicó de inmediato: “Aquí no, aquí no nos vamos por las ramas y estamos metiendo el dedo en la llaga. Aquí estamos diciendo que hay que llenar esas salas de cine”.

Lo cierto es que, a pesar de que en ese momento la interrumpieron en medio del momento de tensión por una pausa comercial, el presentador de Citytv coincidió con la veterana artista.

“Estoy de acuerdo con lo que dice Vicky Hernández de que dejemos la superficialidad, que es válida para las nuevas generaciones, pero también hay espacios para hablar de temas profundos, para hablar de arte, de sacrificio y de hacer las cosas con amor en pro de llevar un mensaje positivo”, sentenció.

Por lo mismo, la veterana actriz insistió en la necesidad de que la película llegue a las salas de cine de toda Colombia y no solo a las grandes ciudades, por el valor de lo obtenido a nivel cinematográfico.

¿Qué problema tuvo película ‘La ciénaga, entre el mar y la tierra’?

La película colombiana ‘La Ciénaga, entre el mar y la tierra’ enfrentó un significativo obstáculo legal que retrasó su estreno en Colombia durante varios años.

El conflicto surgió entre los dos directores de la cinta, Carlos del Castillo y Manolo Cruz, quienes tuvieron desacuerdos sobre la autoría del proyecto. Del Castillo sostenía que él era el único director, mientras que Cruz afirmaba haber co-dirigido la película. Este desacuerdo llevó a una disputa legal que impidió la distribución de la película en el país hasta ahora.

En 2019, la Dirección Nacional de Derecho de Autor resolvió el conflicto, reconociendo a ambos como coautores en calidad de directores de la obra cinematográfica. Además, se determinó que Del Castillo había infringido el derecho moral de paternidad de Cruz como codirector. Como parte del fallo, Del Castillo fue instruido a aclarar públicamente la autoría compartida de la película en diversos medios de comunicación.

Luego de esta resolución, la película finalmente pudo estrenarse en las salas de cine de Colombia el 29 de mayo de 2025. A pesar de los premios internacionales obtenidos anteriormente, el conflicto legal había impedido su proyección en el país natal de los realizadores.

Este caso resalta la importancia de la claridad en los acuerdos de autoría en proyectos colaborativos, especialmente en la industria cinematográfica, para evitar disputas legales que puedan afectar la distribución y reconocimiento de las obras.

¿Quién es Vicky Hernández?

Vicky Hernández es una de las actrices más emblemáticas y respetadas de Colombia, con una carrera que abarca más de seis décadas en teatro, cine y televisión. Reconocida por su versatilidad y profundidad interpretativa, ha dejado una huella indeleble en la historia de las artes escénicas del país.

Nacida en Tuluá (Valle del Cauca), Hernández comenzó su trayectoria artística a los 6 años en el Teatro Colón de Bogotá, integrándose al grupo escénico infantil dirigido por José Agustín Pulido Téllez. Posteriormente, fue una de las fundadoras del icónico Teatro La Candelaria, un espacio fundamental para el teatro colombiano. Su formación se consolidó en el Teatro Libre de Bogotá y en el Theater an der Ruhr en Alemania.

Vicky ha interpretado una amplia gama de personajes en diversas producciones televisivas, destacándose en:

Azúcar (1989)

La casa de las dos palmas (1990)

Romeo y Buseta (1987)

Escobar: el patrón del mal (2011)

Sin senos sí hay paraíso (2016)

Su capacidad para adaptarse a distintos géneros y personajes le ha valido el reconocimiento del público y la crítica.

En el ámbito cinematográfico, Vicky Hernández ha participado en más de 20 películas, entre las que se incluyen:

Cóndores no entierran todos los días (1984)

La mansión de Araucaima (1986)

La estrategia del caracol (1993)

La ciénaga, entre el mar y la tierra (2016)

Por su actuación en esta última, recibió el premio a Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Seattle.

