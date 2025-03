Así como la relación sentimental de Claudia Bahamón quedó en la mira, otra figura de la presentación televisiva fue blanco de un momento que no pasó desapercibida este domingo 30 de marzo de 2025 en medio de su creatividad.

Marcelo Cezán presentó en ‘Bravíssimo’ a un personaje llamado ‘Abuelo carechimba’, de ‘Los culebreros’, que se caracteriza por su mal genio, por lo que el conductor del magacín se mostró precavido, de entrada, como parte de la puesta en escena.

“Hasta ahí dejemos, tranquilo”, afirmó Cezán (también presentador de ‘La casa de los famosos’), a lo que el invitado, metido en su papel de furioso, inmediatamente replicó con tono molesto: “Pero este señor me la montó a mí”.

Allí, el presentador de ‘Bravísimo’ se le plantó en vivo como parte de esa puesta en escena para contextualizar el tipo de contenido del personaje: “A mí no me hable golpeado que no soy su hijo”.