‘Vos podés’, uno de los pódcast más escuchados en Colombia por visibilizar historias de mujeres, está en el centro de una controversia luego de que Lucía Tamayo, una de sus invitadas, denunciara públicamente maltrato, discriminación y clasismo durante su participación en el programa.

En un video publicado en sus redes sociales, Tamayo, sobreviviente de un ataque con ácido, aseguró que su paso por el estudio no fue lo que esperaba y que, tras contar su historia a principios de 2024, vivió una serie de situaciones difíciles relacionadas con la exposición mediática.

La denuncia de Lucía Tamayo

“Para ese momento yo no tenía trabajo, estaba amenazada”, relató Tamayo en la publicación. “Sé que muchas personas me dicen: ‘Ella no tiene la culpa de esas amenazas’. Está que no tiene la culpa, pero nunca tampoco optó por bajar la entrevista, a pesar de la situación que yo le manifesté. Le envié audios llorando sobre que estas personas me estaban amenazando y nunca tuvo la iniciativa de bajarlo”.

Tamayo también señaló que pidió una parte de los ingresos del contenido publicado, debido a las dificultades económicas que enfrentaba, pero Tatiana Franko se negó. Cabe resaltar que los episodios fueron eliminados.

Otra invitada también se quejó

La controversia no se quedó ahí. Según Tamayo, otra mujer (una actriz de contenido para adultos y cosplay, que decidió proteger su identidad) relató una experiencia incómoda durante la grabación. Su entrevista estaba programada para la 1 de la tarde, pero fue atendida hasta las 8 de la noche: “El cansancio era más que evidente”, dijo.

Ambas denuncias han provocado una fuerte reacción en redes sociales, aunque hasta el momento Tatiana Franko no ha ofrecido una declaración pública.

Defienden a Tatiana Franko, de ‘Vos podés’

En medio de las críticas, Nicole Hernández, también invitada al pódcast, usó sus redes para defender a Franko. En palabras publicadas en sus redes sociales, respondió directamente a Lucía Tamayo:

“Me parece un tema indignante. El año pasado había visto publicaciones de ella donde hace una serie de denuncias, que, a mi forma de ver, son absurdas […]. Tú fuiste voluntariamente porque yo fui voluntariamente. A ti nadie te obligó. Tu historia fue muy bonita, te dio mucho nombre, pero fue voluntaria”.

Y añadió: “Tú no puedes culpar a un tercero por las cosas que tú hiciste, porque nadie te obligó. Entonces, lo que te está pasando es lamentable, lo de las amenazas, los temas médicos, todo eso, pero eso no tiene nada que ver ni con Tatiana, ni con ‘Vos podés’”.

