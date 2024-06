DIVA REBECA Por: DIVA REBECA

La presentadora y periodista Tatiana Franco causó polémica por sus declaraciones en el ‘Show de la Diva Rebeca’.

Allí abrió su corazón y mostró que la televisión no es como la pintan. “Me ha pasado que me han dañado el caminado. He visto personas que ni siquiera me conocen muy bien, que no han compartido conmigo y dan malas referencias. Eso es muy común“, contó Franco.

Según parece, la creadora digital vivió malas experiencias en los últimos años y todo por cuenta de personas que hicieron lo posible para dañarle el caminado.

“Hay personas que no permiten que uno avance, brille, lo que sea. Llegué a darme cuenta en cosas en medios de comunicación que estaban en la puerta del horno. Esto se iba a dar, esto iba a pasar. Y con el tiempo me entero que tal persona no me recomendó o dio malas referencias”, confesó en la entrevista.

Sin embargo, su tenacidad y temple no la hicieron desfallecer. De hecho, Tatiana Franco vive uno de los mejores momentos de su vida y también por el lado de su pareja.

Su ‘podcast’ es el más escuchado del país. Allí cuenta las historias de mujeres que han tenido que atravesar por duros momentos y hoy están del otro lado del camino.

“Mi amor propio está volando. Estoy muy orgullosa de lo que estoy haciendo. Estoy orgullosa de la mujer en la que me he convertido. Es un trabajo de remar y remar pero cuando uno encuentra eso es como que nada me falta, en el sentido de plenitud. Me encanta lo que veo en el espejo. Aplaudo lo que estoy haciendo. Me encanta ver lo que estoy haciendo a nivel laboral. Ese talento que otras personas no vieron en mi, ese lugar que no me dieron me lo di yo misma. No hubo espacio en televisión pero me lo di yo misma”, dijo Tatiana Franco en medio de orgullo.

