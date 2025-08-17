La cantante Adriana Bottina, reconocida por su trayectoria en la música popular y la actuación, compartió un episodio íntimo de su vida familiar en el pódcast ¡Amiga, ya pasó!, conducido por Johana Arroyave y Daniela Morales.

Allí confesó que su padre murió siendo portador de VIH, hecho que marcó profundamente a su familia y que estuvo acompañado de dolorosas experiencias de discriminación en los años noventa.

Bottina recordó que el diagnóstico de su padre no solo provocó un impacto emocional, sino que también desató un sinfín de señalamientos sociales:

“Mi papá muere de VIH, eso despierta muchas incógnitas. ¿Por qué, si éramos tan perfectos, tan unidos, mi papá era VIH positivo? Eso genera inseguridades, tristezas, uno no sabe vivir con eso y, sobre todo, en esa época: las especulaciones de la gente eran muy fuertes”, relató.

La artista señaló que la enfermedad de su padre llevó a su familia a vivir situaciones de rechazo en distintos espacios. Recordó, por ejemplo, episodios en el colegio cuando su hermana tenía que abandonar clases entre lágrimas, o cuando su hermano menor era señalado de “contagiar” a otros niños tras lastimarse jugando.

El duro momento de la familia de Adriana Bottina

Otro de los recuerdos más dolorosos que compartió fue el trato que recibieron en algunas congregaciones religiosas, donde la sola presencia de su familia era suficiente para que fieles se levantaran de sus puestos y se marcharan. “Íbamos a una iglesia, mi mamá se sentaba y las hermanas devotas salían huyendo”, expresó.

Conmovida, Bottina explicó que, pese a la adversidad, su familia trató de mantenerse unida como una pequeña embarcación que luchaba por mantenerse a flote en medio de la tormenta.

“Nosotros tratando como un barquito que se mueve entre las olas, tratando de tener una familia, la que siempre habíamos tenido y sacando el agua que se iba metiendo”, añadió.

