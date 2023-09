Ocurrió cuando Adriana Bottina era solo una niña: “Estábamos viendo Tom y Jerry, después seguía el noticiero”, recordó, diciendo que allí apareció una noticia en el segmento médico.

La nota hablaba del VIH, y él aprovechó para contarle: “Me dice ‘¿tú qué opinas de eso?’. Pues no tenía ningún concepto, solo sabía que era para que la gente muriera, no entendía nada más”, recordó Bottina.

En ese momento, su padre la abrazó y apeló a la ternura para confesarle la dura condición que lo llevaría a la muerte: “Es una enfermedad que está hasta de moda, ¿sabes? No a todo el mundo le da; escoge a algunas víctimas. Debe ser que escoge a personas muy especiales”.

“Yo no entendía de qué me estaba hablando y me dijo ‘es que me dijeron que yo tengo esa enfermedad'”, confesó Bottina a Laura Acuña, ya casi sin voz, refiriéndose al VIH.