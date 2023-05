En los últimos días se hizo viral el video de la presentación de la cantante Adriana Botina, en el que sufre un percance sobre el escenario del concierto de ‘Mujeres a la plancha.

Pues bien, la propia cantante le puso el pecho al asunto y por medio de su TikTok se desahogó. “Fue algo que pudo haber sido caótico. Pude haber llorado, como estuve a punto. Pude haberme escondido, o tirado en el piso para cubrirme. Pero no, seguí cantando”.

“Me alegra que haya pasado eso. O sea, no es que ay que chévere, hoy es día de destaparse la ‘pucheca’. Pues no”, añadió la cantante nacida en Palmira, Valle del Cauca.

En su momento de reflexión, Adriana Bottina dijo que fue algo positivo. “Creo a mi vida en saber quién soy bajo momento de presión”.

No dejó de lado el que sus compañeras y amigas fueron a apoyarla después del duro momento que vivió en el concierto. “Me conmoví cuando mis compañeras me vinieron a abrazar en un momento donde me sentía vulnerable. Vulnerable pero resistente”.

Además, reveló que otras colegas intentaron contactarse con ella para enviarle un mensaje de apoyo. “Les agradezco la solidaridad de muchas cantantes que me escribieron porque saben qué es sentirse vulnerables”.