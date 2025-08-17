Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, este lunes 18 de agosto de 2025, la Secretaría Distrital de Movilidad implementará el pico y placa regional para regular el ingreso de vehículos particulares a Bogotá y reducir la congestión en los principales corredores viales.

La medida funcionará en horarios específicos: entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m. podrán entrar solo los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. el paso será exclusivo para los automotores con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

(Vea también: [Video] Trancón monumental en importante salida de Bogotá: reportan retrasos de hasta 4 horas).

Fuera de estos horarios, antes del mediodía y después de las 8:00 p. m., la circulación será libre.

Lee También

Quienes incumplan la restricción se enfrentarán a una multa de 604.100 pesos y a la inmovilización inmediata del vehículo, lo que genera costos adicionales de grúa y patios.

La Policía de Tránsito realizará controles estrictos en los nueve corredores con restricción, entre ellos la Autopista Norte, Autopista Sur, la calle 80, la calle 13, la Séptima, la vía a La Calera y la vía al Llano.

Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, esta estrategia busca evitar colapsos viales, mejorar el retorno de viajeros y facilitar la movilidad interna de la capital ante los numerosos carros que entran desde todo el país.

* Pulzo.com se escribe con Z