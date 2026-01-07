Aconauto, el gremio que agrupa a los principales distribuidores automotores, aseguró que las medidas económicas del Gobierno —en especial el aumento del salario mínimo y los nuevos impuestos al sector— obligarán a una transformación radical del negocio.

Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo del gremio, afirmó: “Los empresarios tendrán que repensar la estructura de sus negocios. El desbordamiento de costos laborales y tributarios deja la rentabilidad en niveles inviables”, afirmó, enfatizando en que “el incremento exagerado del costo laboral, así como de los impuestos, afecta la estabilidad económica de un sector que conforma una inestimable cadena de valor”.

El aumento del salario mínimo de casi una cuarta parte impacta de manera desproporcionada al sector. Quijano explicó que en los concesionarios buena parte de la operación depende de trabajadores vinculados con salarios cercanos al mínimo:

Técnicos de taller

Asesores de ‘call center’

Equipos de vigilancia

Personal administrativo junior

Son áreas críticas para el funcionamiento del negocio. Con el incremento, las nóminas se disparan y los márgenes se reducen.

Cambio en concesionarios de Colombia en 2026

La respuesta, según Aconauto, será un viraje estructural del modelo tradicional de concesionarios. Durante décadas, estas vitrinas han operado bajo esquemas monomarca, es decir, dedicadas a comercializar, reparar y proveer repuestos solo para un fabricante. Ese modelo estaría llegando a su fin.

La apuesta que Aconauto ve como inevitable es el multimarca, un esquema donde los talleres, vitrinas y servicios posventa atienden vehículos de varias marcas para ampliar ingresos y repartir costos operativos.

Pero este cambio no es automático. Exige:

Negociaciones con fabricantes e importadores, que tradicionalmente exigen exclusividad

Inversiones millonarias en infraestructura, desde expansión de talleres hasta nuevas bahías de servicio

Equipos especializados para atender diferentes tecnologías

Capacitación técnica del personal

Inventarios ampliados de repuestos e insumos

Aconauto también criticó el incremento del impoconsumo sobre vehículos, que pasó del 8 % al 19 % bajo el decreto 1474 del 29 de diciembre. “No es un misterio: a mayor precio, menos ventas”, señaló Quijano.

El gremio advierte que el Gobierno recurre a estas alzas para tapar el hueco fiscal que deja la Dian, que lleva tres años sin cumplir metas de recaudo y tiene un desfase calculado en 11 billones de pesos para 2025.

