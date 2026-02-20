Aunque este modelo fue presentado globalmente en 2022, su más reciente actualización será una de las grandes novedades de Toyota en Colombia durante 2026, reforzando un portafolio que hasta ahora ha estado dominado principalmente por vehículos híbridos.

Uno de los aspectos más relevantes de este modelo es su origen. La Toyota BZ4X es fabricada en Japón y llega importada directamente desde ese país, lo que refleja el enfoque de la marca en mantener altos estándares de calidad y desarrollo tecnológico.

Construida sobre la plataforma e-TNGA, desarrollada específicamente para vehículos eléctricos, esta SUV presenta proporciones equilibradas. Mide 4,69 metros de largo, 1,86 metros de ancho y 1,65 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,85 metros, lo que favorece el espacio interior y permite ofrecer un baúl con capacidad de 452 litros.

Toyota BZ4X

Características de la camioneta eléctrica BZ4X

En el exterior, este SUV adopta un lenguaje visual moderno, marcado por una firma luminosa frontal que la marca describe como tipo “tiburón martillo”. Este diseño se complementa con revestimientos laterales en color negro, una silueta trasera tipo ‘fastback’ y una franja luminosa que integra las luces posteriores, aportando una apariencia distintiva.

En el interior, el enfoque es claramente tecnológico, pero sin abandonar la funcionalidad. El tablero presenta un diseño horizontal dominado por una pantalla multimedia de hasta 14 pulgadas, acompañada de controles físicos que facilitan la operación durante la conducción.

Un detalle llamativo es la posición adelantada del panel de instrumentos digital, ubicado más al fondo de lo habitual para mejorar la visibilidad y reducir distracciones. El habitáculo también incorpora elementos como tapicería en cuero vegano, techo panorámico, selector de cambios tipo dial y levas para ajustar el nivel de frenado regenerativo, una función clave en los vehículos eléctricos.

El equipamiento se complementa con cámara de visión 360 grados y asistente automático de estacionamiento, tecnologías cada vez más comunes en este tipo de vehículos.

Uno de los puntos más destacados de la Toyota bZ4X es su sistema de propulsión. Este modelo incorpora dos motores eléctricos, uno delantero de 224 caballos de potencia y otro trasero de 118 caballos, que en conjunto desarrollan hasta 338 caballos.

Esta configuración permite contar con tracción integral AWD. El sistema incluye modos de conducción como Eco y Normal, además de funciones diseñadas para superficies difíciles, como control de descenso y el sistema X-Mode, que optimiza el agarre en terrenos resbaladizos.

En términos de autonomía, la SUV puede alcanzar hasta 480 kilómetros con una sola carga, una cifra que la ubica dentro del rango competitivo del segmento.

Toyota BZ4X

Precio de Toyota BZ4X en Colombia

Disponible en colores como gris, blanco, azul y rojo, la Toyota bZ4X tiene un precio en Colombia de 229’900.000 pesos, entrando a competir en un segmento ‘premium’ que sigue ampliándose y consolidándose en el país.

