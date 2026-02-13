Así como es clave saber sobre el visor oscuro en los cascos, es pertinente entender que la señal de tránsito SP-27 en el territorio colombiano forma parte del grupo de señales preventivas.

Su función principal es advertir a los conductores sobre la proximidad de condiciones peligrosas o cambios en la geometría de la vía. Específicamente, la SP-27 significa Pavimento Resbaladizo.

Esta señal se identifica visualmente por su forma de rombo, con fondo de color amarillo y un pictograma negro que muestra la silueta de un vehículo dejando huellas de neumáticos con trazos curvos u ondulados, lo que simboliza la pérdida de tracción o el riesgo de derrape sobre la superficie de rodadura.

Hay un detalle que parece pertinente aclarar y es que, a pesar de que la imagen tiene a un camión como referencia, el aviso es para los conductores de todos los vehículos en procura de su seguridad.

El propósito fundamental de la SP-27 es alertar al usuario para que reduzca la velocidad y evite maniobras bruscas, como frenados repentinos o giros violentos del volante.

Generalmente, se instala en sectores donde el pavimento presenta características que disminuyen la adherencia entre el neumático y el suelo, ya sea por la presencia constante de humedad, derrames frecuentes de sustancias aceitosas, o simplemente porque el material de la vía se vuelve excesivamente liso bajo condiciones de lluvia. En este 2026, con el aumento del flujo vehicular, respetar esta advertencia es crítico para prevenir siniestros viales por pérdida de control.

La ubicación de esta señal suele preceder a curvas peligrosas, puentes metálicos que tienden a ser resbaladizos con el rocío, o tramos de carretera donde se ha detectado un alto índice de accidentalidad por falta de fricción.

Al observar la SP-27, el conductor debe aumentar la distancia de seguridad con respecto al vehículo que le precede, ya que el tiempo y la distancia necesarios para detenerse aumentarán significativamente en una superficie con bajo coeficiente de rozamiento. La precaución es la mejor herramienta para garantizar la seguridad propia y la de los demás actores viales.

Para esto es clave utilizar el denominado freno de motor en los automóviles.

¿Qué es y cómo funciona el freno de motor?

El freno de motor es una técnica de conducción y un fenómeno mecánico que permite reducir la velocidad de un vehículo utilizando la resistencia interna del motor en lugar de depender exclusivamente de los frenos de servicio.

Este proceso ocurre cuando el conductor deja de presionar el acelerador mientras el vehículo está en marcha y con una marcha engranada. Al cerrar la mariposa de admisión de aire o reducir el flujo de combustible, se crea un vacío en los cilindros que opone resistencia al movimiento de los pistones.

Esta fuerza negativa se transmite a través de la transmisión hasta las ruedas, logrando una desaceleración controlada y progresiva sin generar calor por fricción en los discos.

El funcionamiento varía según el tipo de motor, pero el principio básico es la compresión de aire. En los motores de gasolina, la restricción del paso de aire crea un efecto de succión que frena el cigüeñal.

En los motores diésel de carga pesada, se suele utilizar un sistema de freno de escape o de liberación de compresión, conocido técnicamente como freno Jacobs, que altera la apertura de las válvulas para liberar el aire comprimido al final de la carrera de compresión. Esto evita que la energía acumulada impulse el pistón hacia abajo, convirtiendo al motor en un absorbedor de energía que retiene el peso del vehículo en pendientes.

Utilizar el freno de motor en este 2026 es vital para la seguridad vial, especialmente en descensos prolongados, ya que evita el sobrecalentamiento de las pastillas y el líquido de frenos, fenómeno conocido como fading, que puede causar la pérdida total de la capacidad de frenado.

