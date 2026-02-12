Las carreteras de Colombia están llenas de señales de tránsito que buscan salvaguardar la vida de los conductores ante posibles peligros que se puedan encontrar. Sin embargo, muchos de ellos no saben qué significan los letreros que se encuentran en el camino.

¿Qué significa la señal de tránsito amarilla y negra con forma de “V”?

Una de ellas se caracteriza por tener franjas negras sobre un fondo amarillo que forman una letra “V”. Esta señal indica a los conductores que la vía por donde van se divide en dos vías que van en el mismo sentido.

Es decir que se encontrará un separador justo en el lugar donde se encuentra la señal. De esta forma, avisa que debe girar en algún sentido y se evita que el conductor pase por encima del separador, especialmente en la noche.

¿Qué quiere decir la señal de tránsito amarilla con rayas negras?

Por otra parte, existe la señal de fondo amarillo y líneas negras en diagonal. El significado de esta coincide con la anterior en que la vía por la que está transitando se divide en dos carriles, pero en este caso, el delineador de obstáculo significa contraflujo.

Lo que quiere decir que solo podrá tomar la vía hacia la derecha porque la izquierda es en contravía. Generalmente, viene acompañada con otra señal de “No pase”.

