El caos duró apenas segundos, pero fue suficiente para marcar una tragedia. En medio de un violento siniestro vial registrado este miércoles 4 de febrero en Barrios Unidos, una mujer de 60 años tomó una decisión límite: empujar a dos niños para sacarlos de la trayectoria de una camioneta fuera de control, aun sabiendo que ella quedaría totalmente expuesta.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Escuchando música a todo volumen”: testigo del accidente de carro que mató a una abuela en Bogotá)

El hecho ocurrió en la calle 63 con carrera 17, donde, según versiones de testigos, una camioneta que se movilizaba a alta velocidad perdió el control y desató una cadena de choques.

Primero impactó una motocicleta, luego colisionó contra un poste y, tras girar bruscamente, terminó arrollando a la mujer, que estaba acompañada por los menores.

Lee También

#BOGOTÁ. Declaración oficial por parte de la Policía sobre el siniestro vial con fatalidad que se presentó la tarde este miércoles 04FEB, en la cl 63 con cr 17, que lamentablemente dejó una peatón muerta y un motociclista bastante lesionado y dos niños con heridas leves. Videos… https://t.co/pwhJ0KDJe1 pic.twitter.com/fQyPng8aoN — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) February 5, 2026

“El carro colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora”, relató a Citytv el propietario de una motocicleta que resultó arrastrada en el choque. De acuerdo con su testimonio, la víctima alcanzó a apartar a los niños instantes antes del impacto final, evitando que ellos fueran alcanzados por el vehículo.

El siniestro dejó cuatro vehículos involucrados —dos carros y dos motos— y una escena de conmoción total en el sector. Mientras los menores lograron ponerse a salvo, la mujer recibió de lleno el golpe que terminó con su vida, en un hecho que continúa en investigación y apunta directamente a una imprudencia por exceso de velocidad.

* Pulzo.com se escribe con Z