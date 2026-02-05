author
Escrito por:  Diego del Valle
Redactor     Feb 5, 2026 - 11:03 am

El caos duró apenas segundos, pero fue suficiente para marcar una tragedia. En medio de un violento siniestro vial registrado este miércoles 4 de febrero en Barrios Unidos, una mujer de 60 años tomó una decisión límite: empujar a dos niños para sacarlos de la trayectoria de una camioneta fuera de control, aun sabiendo que ella quedaría totalmente expuesta.

(Vea también: “Escuchando música a todo volumen”: testigo del accidente de carro que mató a una abuela en Bogotá)

El hecho ocurrió en la calle 63 con carrera 17, donde, según versiones de testigos, una camioneta que se movilizaba a alta velocidad perdió el control y desató una cadena de choques.

Primero impactó una motocicleta, luego colisionó contra un poste y, tras girar bruscamente, terminó arrollando a la mujer, que estaba acompañada por los menores.

Lee También

“El carro colapsó con el poste, giró y se llevó a la señora”, relató a Citytv el propietario de una motocicleta que resultó arrastrada en el choque. De acuerdo con su testimonio, la víctima alcanzó a apartar a los niños instantes antes del impacto final, evitando que ellos fueran alcanzados por el vehículo.

El siniestro dejó cuatro vehículos involucrados —dos carros y dos motos— y una escena de conmoción total en el sector. Mientras los menores lograron ponerse a salvo, la mujer recibió de lleno el golpe que terminó con su vida, en un hecho que continúa en investigación y apunta directamente a una imprudencia por exceso de velocidad.

* Pulzo.com se escribe con Z

LO ÚLTIMO