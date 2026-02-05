Las vías de la capital colombiana volvieron a ser escenario de un lamentable accidente de tránsito. El miércoles 4 de febrero de 2026, en el sector de Barrios Unidos, Bogotá, la intersección de la calle 63 con carrera 17 presenció una colisión entre una camioneta de placas PXW128 y una motocicleta de placas VJR18G.

El conductor de la camioneta, identificado como Andrés Felipe Domínguez Pardo, quien resultó con politraumatismos, fue la principal causa de la fatal colisión. De acuerdo con informes de la Policía de Tránsito de Bogotá, la camioneta se desplazaba a alta velocidad en sentido oriente-occidente y, en flagrante violación de las normas de tránsito, atravesó el semáforo en rojo, empotrándose contra la motocicleta que avanzaba en sentido sur-norte. Imágenes de las cámaras de seguridad y videos de testigos, difundidos en redes sociales, respaldan esta versión de los hechos.

Como informó El Tiempo, el accidente tuvo como resultado una víctima fatal, una mujer de aproximadamente 58 años que caminaba junto a dos menores. Además, el motociclista, joven de 22 años, fue trasladado en estado crítico a un centro asistencial presentando un trauma craneoencefálico severo. Los menores que acompañaban a la mujer también resultaron heridos.

Según el coronel Jhon Silva, jefe de la Seccional de Tránsito y Transporte, “El infractor omite la señal en rojo del semáforo ocasionando un accidente de tránsito con una persona fallecida y varios lesionados”. A pesar de la gravedad de los hechos, Domínguez Pardo no prestó mayor atención al accidente, rehusando recibir atención médica en el lugar. De acuerdo con registros del Simit, el conductor de la camioneta recibió ese mismo día un comparendo D04 por “no detenerse ante luz roja”, con multa de 1.266.100 pesos.

Los primeros testimonios apuntaban a una posible conducción ebria, pero una prueba de alcoholemia realizada por Medicina Legal demostró lo contrario. Ahora el centro de las investigaciones parece ser el exceso de velocidad, un flagelo recurrente en las vías de la capital, objeto de investigación por la Fiscalía.

